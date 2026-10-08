Tras la muerte de Maricarmen, habló un reconocido actor español: "Lo de Madrid es insostenible"
El actor Javier Gutiérrez dio su testimonio: "Vivo en una finca de 90 vecinos y más de la mitad son apartamentos vacacionales", sostuvo.
Javier Gutiérrez, el reconocido actor español, advierte sobre el impacto descontrolado de las viviendas turísticas en el centro de Madrid, un fenómeno que transforma los edificios de departamentos en hoteles improvisados y diluye la vida comunitaria. Entre el freno normativo y el apetito del mercado, la capital busca el equilibrio.
Javier Gutiérrez, un testimonio en primera persona
La transformación del mercado inmobiliario no solo se mide en estadísticas; se vive en los pasillos de las comunidades de vecinos. El actor asturiano Javier Gutiérrez, ganador de dos premios Goya, encendió las alarmas al retratar la realidad de su propio edificio en el centro madrileño: en una finca de 90 propiedades, más de la mitad ya opera como apartamento de alquiler vacacional.
En una entrevista concedida a la revista Esquire, el intérprete de 55 años lamentó que la metrópoli abierta y llena de oportunidades que conoció en su juventud se haya vuelto un entorno "hostil". Según su visión, el flujo constante de maletas y turistas amenaza con extinguir en apenas un quinquenio la vida de barrio tradicional, impulsándolo a considerar una mudanza hacia la sierra en busca de un entorno más humano y conectado.
El debate de la rentabilidad
El reclamo de Gutiérrez resuena con las protestas de diversos colectivos sociales en ciudades hiperdemandadas como Valencia, Málaga o Bilbao. Sin embargo, la tensión del sector responde a una compleja red de factores económicos.
Aunque suele asumirse que la rentabilidad del alquiler turístico supera ampliamente al arrendamiento residencial, los análisis de mercado muestran un panorama más matizado. Los rendimientos varían significativamente según la ubicación, el costo de adquisición de la vivienda, la tasa de ocupación y los gastos operativos, existiendo ciudades donde el alquiler tradicional resulta incluso más rentable para el propietario.
Medidas municipales y poder vecinal
Para frenar la proliferación incesante de viviendas de uso turístico (VUT), la gestión municipal de Madrid puso en marcha el Plan RESIDE. Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan el impacto de esta política:
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Caída en las solicitudes: Las peticiones para habilitar nuevos pisos turísticos cayeron un 42 % durante 2025, pasando de 289 a 167 trámites.
Reducción de la oferta: La cantidad total de departamentos turísticos registrados en la capital se redujo un 40 %, descendiendo de 22.435 en agosto de 2024 a 13.431 en mayo de 2026.
A la par de las restricciones gubernamentales, el marco legal otorgó nuevas herramientas a los consorcios. Desde abril de 2025, las comunidades de propietarios pueden condicionar, limitar o prohibir la apertura de nuevas VUT si se alcanza una mayoría de tres quintas partes de las cuotas de participación, e incluso aplicar un recargo de hasta el 20 % en los expensas comunitarias a dichas unidades.
El reto de la retroactividad
Pese al refuerzo del blindaje vecinal, la normativa cuenta con un límite clave: la no retroactividad. Aquellos propietarios que ya operaban dentro de la legalidad antes de abril de 2025 conservan sus derechos, impidiendo que las comunidades expulsen de forma automática a los inmuebles turísticos consolidados. Mientras el atractivo del negocio perdure, la convivencia entre residentes permanentes y visitantes temporales continuará marcando el ritmo del centro urbano.
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