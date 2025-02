Chile: un joven en kayak fue tragado por una ballena en el Estrecho de Magallanes

Mientras realizaban el paseo, el padre decidió grabar a su hijo sin saber que iba a catapultar en un video la desesperante secuencia: de un momento a otro, apareció una ballena jorobada con la boca abierta y el joven desapareció de la superficie.

Segundos después, la ballena decidió expulsar al joven de su boca, y este pudo salir a flote con su kayak.

ballena traga y escupe a una persona

“¡Agarrá el bote! Tranquilo, agarralo, no te subas, andá para la orilla”, le recomendó su padre manteniendo la tranquilidad pese a la tensión del momento. “Tranquilo, tranquilo, ya voy”, le repetía constantemente para intentar calmar a su hijo, que casi es tragado por la ballena.

Una vez que el joven logró tomarse del kayak de su padre, juntos remaron hasta la orilla: “Ya está, vamos a la orilla, agarrate de la cuerda de atrás”, le indicó Dell mientras Adrián no salía de su asombro: “Pensé que me había tragado”.

“Vi algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está por un lado y encima. No entendía qué estaba pasando. Entonces me hundí y pensé que me había comido”, declaró luego el joven a TVN.

En tanto, su padre, señaló: “Cuando volteé no veía nada, y de repente mi hijo sale como disparado, y ahí me tranquilicé un poco porque lo vi afuera”.

Luego del incidente, se informó que el joven resultó ileso pese a haber estado unos segundos dentro de la boca de la ballena.

La ballena jorobada es un cetáceo de gran tamaño, y las hembras son sensiblemente más grandes que los machos. Mientras que una hembra suele medir entre 12 y 14 metros con máximos de hasta 15 metros, los machos suelen encontrarse en el rango comprendido entre los 11 y los 13 metros. Se alimenta básicamente de krill, crustáceos planctónicos, peces y plancton.