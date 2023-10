El canciller de Colombia instó al embajador de Israel a "pedir excusas e irse"

Leyva se expresó sin que se informara que convocó a Dagan para manifestárselo personalmente o en una nota oficial, como es usual en el contexto de las relaciones diplomáticas que le competen.

Sus declaraciones, en cambio, fueron reproducidas por medios de Colombia como El Espectador y El Tiempo.

"La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Gustavo Petro; vergüenza; mínimo pedir excusas e irse, la inteligencia se enfrenta con inteligencia, hay Estados en juego", agregó Leyva, para quien "nadie sensato puede aplaudir la política de tierra arrasada no importa de donde provenga".

La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con @petrogustavo Presidente de la República. Verguenza. Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay Estados en juego. — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) October 16, 2023

"Viola la dignidad de la persona humana. Mata inocentes. La Doctrina de la Paz Total de Gustavo Petro se finca en el deber ser de la justicia universal: la paz total como Derecho Síntesis", agregó.

Cuatro horas después, por la misma red social, Leyva aclaró que Dagan no fue expulsado de Colombia: "Entiéndase, no he dicho que el embajador de Israel esté expulsado; solo se aspira y se indica que la cordura de las palabras y respeto al presidente Petro son obligatorias en las relaciones diplomáticas".

"Las relaciones con Israel se mantendrán si este país así lo desea. Nuestros principios constitucionales nos enseñan y mandan respetar el derecho internacinal. Algo que debe ser de doble vía. Las relaciones respetuosas entre Estados siempre serán bienvenidas", expresó Leyva.

Gustavo Petro advirtió el domingo pasado que "si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos" porque "al presidente de Colombia no se le insulta".

Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios.



Al presidente de Colombia no se le insulta.



Convoco a América Laltina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 15, 2023

El mandatario reaccionó así a la decisión de Israel de suspender sus exportaciones de equipos de seguridad a Colombia por las "declaraciones hostiles y antisemitas" de Petro y de convocar ayer a la cancillería a la embajadora colombiana, Margarita Manjarrez, para expresarle formalmente el malestar.

Para Israel, las declaraciones de Gustavo Petro implicaron "un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas" y "amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia", por lo que "como primera medida" suspendió las exportaciones relativas a cuestiones de seguridad.

Petro había dicho que “si hubiera vivido en la Alemania del 33 hubiera luchado al lado de los judíos y si hubiera vivido en Palestina en 1948 hubiera luchado del lado palestino”, así como que veía "calcado en Gaza" el panorama registrado "en el campo de concentración de Auschwitz".