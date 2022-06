Petro eligió al "Melconian" colombiano para ministro de Economía

petro.jpg

La designación de Ocampo - con estudios de economía y sociología en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y un doctorado en economía de la Universidad de Yale- llamó la atención de los distintos sectores políticos sumando al mensaje del actual presidente, un ex guerrillero de izquierda.

Además, llega en medio de la negociación en el Congreso sobre una nueva reforma tributaria.

Es por este motivo que el nombre de Ocampo como ministro de Hacienda de Colombia fue catalogado como “una gran noticia, oportuna y acertada” por personalidades como Humberto de la Calle, quien describió al economista como “suficientemente progresista para este momento de crisis social y suficientemente ortodoxo para no hacer locuras”.

“Tranquilidad produce el nombramiento de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda. Es, en mi opinión, el economista más importante de la historia de Colombia. Sus condiciones académicas, profesionales y humanas son garantía de una buena gestión. Es, sin duda, una muy buena noticia”, expuso dando su visto bueno el ex ministro de Vivienda del gobierno Duque, Jonathan Malagón González.

Por otro lado, Enrique Gómez, ex candidato presidencial y nieto de ex presidente Laureano Gómez, consideró que la asignación de Ocampo como ministro de Hacienda no significaba ningún cambio positivo para Colombia dado que el funcionario ya había sido ministro de varios gobiernos.

Ocampo, de 69 años, se autodenomina de centro-izquierda y militó para el Partido Liberal. En su carrera política, fue ministro de Hacienda en el gobierno de Ernesto Samper, de Agricultura en el de César Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación del gobierno de Samper y codirector del Banco de la República. También trabajó junto a Juan Manuel Santos en su periodo presidencial.