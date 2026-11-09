Así reflejaron los medios del mundo el primer discurso del papa León XIV: "Defiende a las víctimas de Milei"

En el continente europeo, las crónicas periodísticas abordaron con crudeza el impacto de las medidas gubernamentales sobre la población. El periódico español El País tituló sin rodeos "El Papa defiende en Argentina a las víctimas de la motosierra de Milei", remarcando que el mensaje papal disipó cualquier expectativa oficial de evitar un trago amargo. A su vez, el matutino italiano La Repubblica sintetizó la jornada con el encabezado "León XIV reprende a Milei: 'La economía está al servicio de la persona; la democracia necesita diálogo'", en consonancia con la agencia italiana ANSA, que tildó el pronunciamiento pontificio de "durísimo".

Asimismo, el diario italiano Corriere della Sera contrapuso la visión de un Presidente que considera la justicia social como un desvío con la de un santo padre que eligió su nombre en homenaje al impulsor de la doctrina social moderna. Medios como la BBC, The Guardian, la cadena francesa La Croix y la alemana Deutsche Welle destacaron las alusiones a la protección de jubilados, personas con discapacidad y la universidad pública, enfatizando la sentencia con la que León XIV interpeló a los líderes locales: “una nación debe preguntarse seriamente dónde se equivocó cuando sus jóvenes se ven obligados a abandonar su patria para realizar sus sueños”.

Las portadas de los diarios del mundo sobre León XIV en Argentina