Confirmaron que el lunes se realizará la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU

El operativo militar se produjo tras tres meses de creciente tensión, iniciada en agosto con un despliegue en el Caribe que incluyó un submarino nuclear, destructores, el portaaviones USS Gerald R. Ford y más de 4.000 soldados. A ese escenario se sumaron decenas de ataques contra supuestas “narcolanchas”, en los que murieron más de 100 personas, y un bloqueo naval impuesto a mediados de diciembre.

Desde Washington, la justificación de la operación fue frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. En contraposición, el Gobierno venezolano repudió el accionar y lo calificó como una violación del derecho internacional, postura que ahora será analizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.