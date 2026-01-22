Cuáles son los objetivos y funciones del Consejo de la Paz creado por Donald Trump

Trump incluso sostuvo que el nuevo organismo podría reemplazar algunas de las funciones de Naciones Unidas, llegando incluso a dejarla obsoleta.

Los miembros del consejo ejercerán sus funciones durante tres años, tras los cuales deberán pagar mil millones de dólares para obtener un puesto permanente.

trump Foto: Reuters

Adhirieron al Consejo de Paz:

Argentina

Armenia

Azerbaiyán

Bahréin

Bielorrusia

Egipto

Hungría

Kazajstán

Kosovo

Marruecos

Pakistán

Qatar

Arabia Saudita

Turquía

Indonesia

Jordania

Emiratos Árabes Unidos

Uzbekistán

Vietnam

Israel

Rusia