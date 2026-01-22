Javier Milei firmó la adhesión de la Argentina al Consejo de la Paz creado por Donald Trump
El presidente Javier Milei se sumó al reducido grupo de mandatarios que se sumaron a sus países al organismo creado por Donald Trump para socavar la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU y consolidar el unilateralismo de Washington.
El presidente Javier Milei firmó la integración de la Argentina al Consejo de Paz creado por su par de Estados Unidos Donald Trump, en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en su avanzada por socavar la autoridad del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Trump firmó en el Foro de Davos la carta fundadora de su Consejo de Paz, un organismo internacional que, según dijo, trabajará en coordinación con las Naciones Unidas. Sin embargo su carta constitutiva reserva a los Estados Unidos un rol protagónico frente al secundario que ocuparán el resto de los países firmantes, consolidando así el unilateralismo que caracteriza a la gestión de Trump.
El magnate estadounidense se autoproclamó presidente vitalicio del nuevo organismo y mantendrá poder de veto sobre las resoluciones clave, consolidando así un liderazgo centralizado, unilateral que consolida el carácter decorativo del resto de los miembros.
Del acto de presentación y firma del Consejo de Paz, participaron los líderes o cancilleres de 19 países. Además de Milei estuvieron el presidente de Paraguay Santiago Peña, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, Recep Tayyip Erdogan (Turquía).
En la primera fila del lugar se ubicaron distintos miembros de la nueva junta, como el exprimer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno de Trump.
La recién creada junta prevé una membresía permanente que cuesta mil millones de dólares, y a ella están invitados muchos otros líderes como el ruso Vladimir Putin, el israelí Benjamin Netanyahu, el ucraniano Volodimir Zelenski y el papa León XIV.
Qué es el Consejo de Paz
Trump aseguró que el Consejo de la Paz tiene como propósito principal crear un espacio de negociación permanente que permita alcanzar un alto el fuego sostenible y una solución política al conflicto en Medio Oriente, con atención inmediata en Gaza y la frontera norte de Israel. Según Trump, la iniciativa busca “romper años de parálisis diplomática” y conformar una mesa reducida de líderes capaces de ejercer presión real sobre las partes involucradas.
No obstante, varios diplomáticos en Davos señalaron que el alcance del Consejo va más allá del conflicto israelí-palestino: también funcionaría como plataforma política y estratégica para fortalecer un bloque de países alineados con Washington frente a China, Rusia e Irán, y como contrapeso operativo a organismos multilaterales tradicionales como la ONU, a los que Trump volvió a criticar por su “ineficiencia crónica”.
Adhirieron al Consejo de Paz:
- Argentina
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahréin
- Bielorrusia
- Egipto
- Hungría
- Kazajstán
- Kosovo
- Marruecos
- Pakistán
- Qatar
- Arabia Saudita
- Turquía
- Indonesia
- Jordania
- Emiratos Árabes Unidos
- Uzbekistán
- Vietnam
- Israel
- Rusia
