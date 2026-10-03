Desastre en España: inundaciones arrasaron Albacete y dejaron al menos un muerto

La mujer, la más longeva del municipio, vivía sola y fue sorprendida por el agua mientras dormía en la planta baja de su casa. La vecina de 102 años perdió la vida en Madrigueras, un pueblo de España, a causa de la devastadora inundación que golpeó a esta localidad de La Manchuela, con cerca de 1.700 residentes. El agua acumuló un metro de altura dentro de su vivienda entre la tarde y la noche del viernes. La mujer, la de mayor edad del municipio, se ahogó en la planta baja de su hogar. Residía sola y el torrente la atrapó mientras descansaba.