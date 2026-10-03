Desastre en España: inundaciones arrasaron Albacete y dejaron al menos un muerto
Las lluvias provocaron inundaciones en el pueblo de Madrigueras, en España. El agua alcanzó calles y viviendas y dejó una víctima mortal.
La mujer, la más longeva del municipio, vivía sola y fue sorprendida por el agua mientras dormía en la planta baja de su casa. La vecina de 102 años perdió la vida en Madrigueras, un pueblo de España, a causa de la devastadora inundación que golpeó a esta localidad de La Manchuela, con cerca de 1.700 residentes. El agua acumuló un metro de altura dentro de su vivienda entre la tarde y la noche del viernes. La mujer, la de mayor edad del municipio, se ahogó en la planta baja de su hogar. Residía sola y el torrente la atrapó mientras descansaba.
Previamente, la Junta de Castilla-La Mancha declaró el nivel 1 de emergencia del Plan de Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en toda la región ante el pronóstico de precipitaciones intensas y granizo. Aunque diversos municipios de Albacete, Cuenca y Ciudad Real padecieron el desbordamiento de ríos y arroyos, Madrigueras soportó el mayor impacto. Alrededor de 90 personas, en su mayoría de avanzada edad, fueron rescatadas después de quedar confinadas en sus hogares, tras registrarse 142 litros por metro cuadrado en solo dos horas.
Agua y lodo arrasaron Albacete
El agua y el lodo también irrumpieron en el cuartel de la Guardia Civil y en la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo, donde la corriente arrancó la puerta de acceso. El líquido superó el metro dentro de este templo del siglo XVIII, que no atesora tallas valiosas porque las Brigadas Internacionales las destruyeron durante la Guerra Civil, cuando usaron el recinto como comedor y calabozo. Igualmente, la librería 'El Estudiante' perdió todo su fondo y mobiliario al penetrar el agua hasta un metro. Su propietaria incluso rompió una ventana a puñetazos para lograr escapar.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que visitó este sábado Madrigueras, adelantó que el próximo martes el Gobierno castellano-manchego va a solicitar al Gobierno de España «la declaración de zona catastrófica para que pueda haber un resarcimiento de daños por parte de los fondos estatales, como pasa en el conjunto de España, sobre todo atendiendo a las propiedades privadas y a los vehículos afectados».
«Estamos desplegando, junto con la Diputación, con los bomberos, con Protección Civil, con los servicios públicos, con la Guardia Civil, todos los recursos para que se recupere lo antes posible», añadió García-Page, quien indicó que «todo parece indicar que los colegios, tanto la escuela infantil como el colegio y el instituto, van a funcionar con normalidad el lunes próximo».
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