Detienen a 14 personas por vender perros con amputaciones ilegales de rabo y orejas

Del criadero en Alicante a la cúpula de la red

Fue entonces cuando las indagaciones condujeron a un criadero alicantino, derivando en los arrestos iniciales del dueño del animal y los dos administradores del recinto.

A partir de esas detenciones, la investigación sacó a la luz una estructura de mayor alcance, encabezada por la dueña del criadero, su pareja y una allegada de ambos, quienes también terminaron bajo arresto.