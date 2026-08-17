Detienen a 14 personas por vender perros con amputaciones ilegales de rabo y orejas
Mediante papeles falsos, la banda realizaba cortes clandestinos de orejas y colas en los animales con "fines estéticos" y luego los vendía.
En el marco de la operación Goscan, la Guardia Civil de España desmanteló una organización dedicada a la comercialización de perros que eran sometidos a mutilaciones estéticas clandestinas de orejas y colas. El operativo dejó un saldo de 14 personas detenidas y otras 6 bajo la lupa, ya que quedaron bajo investigación formal.
Cabe señalar que los delitos que recaen sobre ellos son maltrato animal, intrusismo profesional y falsificación de documentos públicos, dado que la banda realizaba las amputaciones ilegales y alteraba la papelería veterinaria para simular que las intervenciones contaban con respaldo legal.
Aunque la red operaba principalmente en territorio español, sus tentáculos alcanzaban el mercado internacional, realizando envíos y ventas de ejemplares en México.
Cómo fue descubierta la red de venta de perros con amputaciones ilegales en España
El caso comenzó a investigarse a raíz del ingreso de un mastín italiano en un centro veterinario de Cáceres por una dolencia médica. Al atenderlo, el personal sanitario advirtió que el animal registraba cortes recientes en las orejas y la cola.
Al ser interrogado por la Guardia Civil, el dueño del perro presentó un certificado que aseguraba que las mutilaciones se habían practicado en Rusia, país donde dicha intervención es legal. No obstante, tras consultar con las autoridades rusas, los agentes confirmaron que la documentación era apócrifa y buscaba esquivar las leyes españolas.
Del criadero en Alicante a la cúpula de la red
Fue entonces cuando las indagaciones condujeron a un criadero alicantino, derivando en los arrestos iniciales del dueño del animal y los dos administradores del recinto.
A partir de esas detenciones, la investigación sacó a la luz una estructura de mayor alcance, encabezada por la dueña del criadero, su pareja y una allegada de ambos, quienes también terminaron bajo arresto.
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