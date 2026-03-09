Donald Trump aseguró que Irán "debería haber admitido derrota hace dos días"

"Junto a nuestros asociados israelíes estamos derrotando al enemigo en una demostración arrolladora de capacidad técnica y fuerza militar", señaló el mandatario al tiempo que aseguró que "la capacidad de Irán" en drones y misiles está siendo "completamente demolida" y que la Armada estadounidense ya hundió 46 buques de ese país en "tres días y medio".

"No vamos a parar hasta que el enemigo esté totalmente derrotado. Recuerden que Irán hizo cosas atroces. Si miran a (Qasem) Soleimani, que fue asesinado por ya saben quién, si él hubiese estado vivo las cosas habrían sido distintas porque él era capaz. Era malo, violento y capaz. Pero lo eliminamos en el primer mandato", agregó en referencia al General del Ejército iraní asesinado por Estados Unidos en 2020.

"Ya ganamos de muchas maneras, pero no lo suficiente. Avanzamos con más determinación que nunca para lograr una victoria que terminará con este peligro de larga data de una vez por todas, (desde hace) 47 años. Debió haberse hecho hace mucho tiempo. El mundo sería un lugar distinto si un Presidente hubiese tenido el coraje de hacerlo", aseguró.

"Los Estados Unidos de América es la Nación más grandiosa y excepcional en la historia de la Humanidad y ya no será amenazada por terroristas y lunáticos", sentenció el mandatario.

"Se suponía que Irán era un país poderoso y terminamos con ellos enseguida, no sé cuándo admitirán derrota, pero deberían haberlo hecho hace dos días, no les queda nada", aseguró antes de vaticinar mediciones cada vez mejores en temas de inflación, seguridad y economía, "apenas terminemos de ocuparnos de este tema, que lo teníamos que hacer".

"Si no hubiésemos hecho ese ataque B2 Israel hubiese sido borrado del mapa. Hubiesen tenido armas nucleares dos semanas después de eso", sostuvo Donald Trump en referencia al bombardero furtivo B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre Teherán.

"Aún ahora creo que querían conquistar todo el Medio Oriente, porque cuando vez a todos esos misiles estúpidamente dirigidos a Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes... eran países neutrales, podrían haberlos apoyado a ellos y nos apoyaron a nosotros", describió sobre los ataques de Teherán a bases militares estadounidenses en la región.

Con todo, el mandatario celebró que los ataques de Irán en la región se redujeron a "un chorrito" y que la mayoría de los misiles "fueron derribados", así como también los arsenales donde se fabrican.