Donald Trump despidió a la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, responsable de ICE

Javier Milei Kristi Noem reunion

"El hemisferio occidental es fundamental para la seguridad de Estados Unidos. En este nuevo cargo, podré aprovechar las alianzas y la experiencia en seguridad nacional que forjé durante los últimos 13 meses como Secretaria de Seguridad Nacional", declaró Noem vía X al anunciar su salida del Gabinete.

Tras su partida, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, le dedicó un mensaje particularmente delicado a la funcionaria: "Kristi Noem ha causado una cantidad impresionante de daño y es bueno que se haya ido", señaló.

"Pero esto no cambia el hecho de que necesitamos una revisión completa del Departamento de Seguridad Nacional, investigaciones imparciales sobre los asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses e información sobre los niños que fueron secuestrados de Minnesota", señaló el otrora compañero de fórmula de Kamala Harris.