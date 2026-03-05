Donald Trump despidió a la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, responsable de ICE
Kristi Noem está afuera de la Casa Blanca pero no del equipo de Donald Trump, que la designó enviada especial para el "Escudo de las Américas".
Kristi Noem actualizó su currículum este jueves tras su salida de la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para abocarse a su nuevo puesto como "enviada especial" de Donald Trump para el "Escudo de las Américas".
El "Escudo de las Américas" es el nuevo foro convocado por Donald Trump a la manera de la Junta por la Paz, pero no para hablar de la Franja de Gaza sino para coordinar acciones temas de seguridad regional del llamado Hemisferio Occidental, como el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal.
Justamente Kristi Noem fue hasta este jueves la responsable política en última instancia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés) cuyos "oficiales" fueron acusados de crímenes contra ciudadanos estadounidenses, desde detenciones ilegales hasta los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en Minnesota.
Mientras ocupó el cargo, Noem también se abocó a objetivos vinculados con América Latina, como la visita que hizo a Casa Rosada en 2025, durante la cual se impulsó el proceso para que los ciudadanos argentinos no necesiten tramitar una visa para entrar a los Estados Unidos.
"Marco Rubio y Pete Hegseth son líderes increíbles y espero trabajar estrechamente con ellos para desmantelar los cárteles que han vertido drogas en nuestra nación y han asesinado a nuestros hijos y nietos", expresó la funcionaria en referencia al secretario de Estado y secretario de Guerra de Donald Trump.
"El hemisferio occidental es fundamental para la seguridad de Estados Unidos. En este nuevo cargo, podré aprovechar las alianzas y la experiencia en seguridad nacional que forjé durante los últimos 13 meses como Secretaria de Seguridad Nacional", declaró Noem vía X al anunciar su salida del Gabinete.
Tras su partida, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, le dedicó un mensaje particularmente delicado a la funcionaria: "Kristi Noem ha causado una cantidad impresionante de daño y es bueno que se haya ido", señaló.
"Pero esto no cambia el hecho de que necesitamos una revisión completa del Departamento de Seguridad Nacional, investigaciones imparciales sobre los asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses e información sobre los niños que fueron secuestrados de Minnesota", señaló el otrora compañero de fórmula de Kamala Harris.
