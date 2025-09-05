Donald Trump ordenó derribar aviones de Venezuela si presentan "una situación peligrosa"
El mandatario autorizó a las autoridades militares de su país a derribar los aviones venezolanos que sobrevuelen a sus barcos de guerra en aguas internacionales.
En las últimas horas, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos indicó que en la noche del jueves último dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron cerca de un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales.
“Hoy, dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales. Esta maniobra altamente provocadora fue diseñada para interferir con nuestras operaciones en contra del narcoterrorismo”, indicó un comunicado del Pentágono.
Ahora, Donald Trump advirtió que si los cazas venezolanos que sobrevolaron a los buques de guerra de su país ponen a las fuerzas estadounidenses “en una situación peligrosa”, los aviones “serán derribados”.
“Yo diría que van a meterse en problemas”, declaró el presidente de los Estados Unidos tras ser preguntado por los periodistas en la Casa Blanca, si desde Venezuela se pretende “interferir” con las acciones que lleva adelante el país del norte contra el “narcoterrorismo”, según la versión oficial.
“Yo diría que si ellos hacen eso, usted tiene la opción de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo?”, dijo Trump dirigiéndose al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor conjunto, y a Pete Hegseth, jefe del Pentágono.
Preguntado sobre qué tan cerca llegaron los aviones, Trump no quiso entrar en detalles: “No quiero hablar de eso. Pero si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”, sentenció el mandatario.
Como se sabe, aviones F-16 de la Fuerza Aérea de Venezuela sobrevolaron brevemente el jueves un buque estadounidense que efectúa vigilancia antidrogas en el Caribe, lo que provocó una advertencia del Pentágono, que horas después envió una decena de cazas F-35 a Puerto Rico.
Según agencias internacionales, los cazas de quinta generación llegarán a la zona a finales de la próxima semana y se integrarán a la ofensiva militar anunciada por Trump, que ha prometido “acabar con los grupos narcoterroristas” que canalizan drogas hacia territorio estadounidense.
