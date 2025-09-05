Donald Trump ordenó derribar aviones de Venezuela si presentan "una situación peligrosa"

Preguntado sobre qué tan cerca llegaron los aviones, Trump no quiso entrar en detalles: “No quiero hablar de eso. Pero si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”, sentenció el mandatario.

Como se sabe, aviones F-16 de la Fuerza Aérea de Venezuela sobrevolaron brevemente el jueves un buque estadounidense que efectúa vigilancia antidrogas en el Caribe, lo que provocó una advertencia del Pentágono, que horas después envió una decena de cazas F-35 a Puerto Rico.

Según agencias internacionales, los cazas de quinta generación llegarán a la zona a finales de la próxima semana y se integrarán a la ofensiva militar anunciada por Trump, que ha prometido “acabar con los grupos narcoterroristas” que canalizan drogas hacia territorio estadounidense.

donald trump sobre aviones venezuela