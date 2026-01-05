Dos argentinos fueron detenidos en Copacabana por robar botellas de whisky

españolas Copacabana robo whisky

Las detenciones que se concretaron durante el fin de semana forman para del Operativo Contra Golpe que se lanzó en diciembre de 2025 con motivo de prevenir delitos en una época de mayor afluencia de turistas en Río de Janeiro, uno de los destinos más elegidos para la temporada alta de verano.

Según informó el diario local, desde el inicio del operativo, 14 personas fueron arrestadas por diversos delitos contra la propiedad en la zona sur de Río de Janeiro.

Brasil 2026: las playas elegidas por los argentinos para ir de vacaciones

En materia de Turismo, Brasil suele asociarse a playas paradisíacas, aunque también a destinos caros y llenos de gente. Sin embargo, lejos de los centros más famosos, existen pueblos costeros donde el mar sigue siendo protagonista y los precios son mucho más accesibles para el bolsillo argentino.

Estos lugares ofrecen una propuesta distinta, con ritmo tranquilo, alojamientos sencillos, gastronomía local y playas amplias que permiten disfrutar sin gastar de más. Son destinos ideales para quienes buscan descanso, caminatas junto al mar y una experiencia auténtica, lejos del turismo masivo.

Tres playas imperdibles de Brasil

Para quienes piensan en Turismo en Brasil sin romper el chanchito, hay alternativas que combinan playas lindas, buen clima y precios más bajos que los destinos clásicos del país. Lejos del turismo masivo, estos pueblos costeros ofrecen mar, calma y gastos más controlados.

São Miguel do Gostoso

En el estado de Río Grande do Norte, este pueblo mantiene un perfil relajado, con una atmósfera tranquila y costos accesibles. Sus playas amplias, de arena clara y mar sereno, funcionan tanto para descansar como para actividades acuáticas suaves. La oferta incluye posadas económicas, restaurantes simples y un clima familiar que lo vuelve ideal para escapar del ruido de los grandes balnearios.

Barra Grande

Ubicado en Piauí, es considerado uno de los pueblos más baratos del nordeste brasileño con playas atractivas. Su costa extensa, de aguas cálidas y tranquilas, invita a caminatas eternas y jornadas de descanso total. A eso se suma un bajo costo de vida, con alojamientos sencillos, comida local a buen precio y un entorno natural perfecto para desconectar del modo ciudad.

Japaratinga

A pocos kilómetros de Maragogi, pero con tarifas mucho más amigables, este pueblo del estado de Alagoas se destaca por sus playas de aguas calmas, con tonos verdes y celestes que parecen filtro de Instagram. Mantiene un ritmo pausado, lejos del turismo intenso, y cuenta con posadas y restaurantes más económicos que otros puntos del nordeste, ideal para disfrutar del mar sin gastar de más.