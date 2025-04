El día que Javier Milei calificó al papa Francisco como el "representante del maligno en la Tierra"

Sorprendida por sus dichos, la conductora interrumpe: "No puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa...". Vehemente, Milei responde: "No. El Papa... sí, lo voy a decir de frente: es el representante del maligno en la Tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo?".

Por supuesto, este video recorrió el mundo y tensó las relaciones entre la Argentina y el Vaticano. Sin embargo, una vez proclamado Presidente de la Nación, el libertario viajó a la Santa Sede, se reunió con Francisco y se mostró muy animado junto a quien había criticado ferozmente.

Javier Milei y el papa Francisco, una relación que fue de menor a mayor

Tras los agravíos del Presidente argentino, la relación finalmente se recompuso y el 12 de febrero de 2024 Francisco recibió a Javier Milei en el Vaticano.

Qué decía el papa Francisco sobre la justicial social

En numerosas oportunidades, Francisco se mostró como un defensor de los más humildes y recalcó la importancia de darle a aquellos que menos tienen, tal como se muestra en este video que recorre las redes sociales. Ante un gran número de personas -muchos de ellos, jóvenes-, el por entonces Sumo Pontífice indicaba: "Los frutos del desarrollo económico no se distribuyen bien. Esta es una realidad evidente que, si no se modifica, va a engendrar peligros cada vez mayores", comenzaba diciendo.

"Si no hay buenas políticas, políticas racionales y equitativas que afiancen la justicia social para que todos tengan tierra, techo y trabajo, para que todos tengan un salario justo y los derechos sociales adecuados... Si no hay esto, la lógica del descarte material y el descarte humano se va a extender, dejando a su paso violencia y desolación", afirmaba.

Y agregaba: "O es la armonía de la justicia social o es la violencia después de la desolación".

"Lamentablemente, muchas veces son, precisamente, los más ricos los que se oponen a la realización de la justicia social o a la ecología integral, por pura avaricia. Disfrazan así esta avaricia con ideología, pero es la vieja y conocida avaricia, entonces presionan a los gobiernos, para que sostengan más políticas que los favorecen económicamente", argumentaba.

"Mi abuela nos repetía siempre: 'estén atentos, que el Diablo entra por los bolsillos", concluyó su exposición en aquel momento.

