El enorme gesto de Jhon Arias con su tierra natal tras el terremoto en Colombia
El futbolista de la Selección Colombia y su esposa consiguieron un avión para trasladar médicos, rescatistas e insumos a Quibdó, una de las zonas más afectadas.
Jhon Arias tuvo un enorme gesto con su tierra natal luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia y tuvo al departamento del Chocó entre las zonas más afectadas. El futbolista de la Selección Colombia, nacido en Quibdó, junto a su esposa Alejandra Ayala, consiguió un avión para trasladar hasta la región médicos, rescatistas e insumos destinados a los hospitales que debían afrontar la emergencia.
La iniciativa surgió apenas horas después del sismo. Ayala utilizó sus redes sociales para pedir ayuda y encontrar una aeronave que pudiera trasladar rápidamente al personal sanitario hasta Quibdó.
“¿Algún amigo en Colombia con avión privado? ¿O alguna empresa de aviones que nos alquile uno?”, escribió en redes sociales, con la intención de conseguir un medio de transporte que permitiera llevar médicos a una zona que necesitaba asistencia con urgencia. La respuesta llegó rápidamente. Apenas cinco horas después, la pareja confirmó que había conseguido una aeronave y que podía partir ese mismo día.
“Conseguimos un avión dispuesto a salir hoy mismo, porque cada minuto cuenta, ya realizamos el pago del avión y ya organizamos todo”, explicó Arias.
El avión que llegó a Quibdó
La aeronave fue financiada con recursos propios de Arias y su esposa y trasladó profesionales de la salud, rescatistas e insumos médicos para atender a los damnificados. “Hemos disponibilizado de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó”, contó el futbolista, que también pidió a quienes quisieran colaborar que se sumaran a la campaña de donaciones que pusieron en marcha.
El primer avión aterrizó en Quibdó alrededor de las 21:30 del lunes 10 de agosto con los elementos y profesionales que habían logrado reunir. Además, se esperaba la llegada de una segunda aeronave con más personal e insumos para continuar con la asistencia.
La esposa del futbolista explicó que la situación del Chocó hacía todavía más urgente la llegada de ayuda. Se trata de una región con importantes dificultades de acceso y problemas de infraestructura, por lo que el traslado de personas y recursos podía convertirse en un desafío.
“Necesitamos que nos ayuden a ayudar”, expresó Ayala al convocar a quienes quisieran realizar donaciones. La pareja habilitó canales de colaboración tanto en Colombia como en Brasil.
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