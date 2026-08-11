El enorme gesto de Jhon Arias con su tierra natal tras el terremoto en Colombia

El primer avión aterrizó en Quibdó alrededor de las 21:30 del lunes 10 de agosto con los elementos y profesionales que habían logrado reunir. Además, se esperaba la llegada de una segunda aeronave con más personal e insumos para continuar con la asistencia.

La esposa del futbolista explicó que la situación del Chocó hacía todavía más urgente la llegada de ayuda. Se trata de una región con importantes dificultades de acceso y problemas de infraestructura, por lo que el traslado de personas y recursos podía convertirse en un desafío.

“Necesitamos que nos ayuden a ayudar”, expresó Ayala al convocar a quienes quisieran realizar donaciones. La pareja habilitó canales de colaboración tanto en Colombia como en Brasil.