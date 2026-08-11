Terror en las alturas: el terremoto en Colombia frenó el teleférico de Manizales y todos quedaron en el aire

El impacto se sintió de inmediato en la infraestructura urbana de Manizales. De hecho, videos difundidos en redes sociales mostraron los momentos de pánico vividos en la Línea 3 del transporte aéreo. Dentro de las cabinas detenidas, varios usuarios irrumpieron en llanto y rezos al observar la altura, la inmovilidad del sistema y los daños visibles en las estructuras de la superficie, mientras el personal del operador intentaba mantener la calma por los altavoces.