El gobierno de Javier Milei pidió en la Corte Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro

Rosales instó a la Argentina y al resto de los Estados a “concentrarnos positivamente en los trabajos de esta Corte para garantizar que podamos avanzar, constructivamente, con un espíritu de solidaridad en los temas que nos resultan comunes”.

Sadofschi solicitó nuevamente la palabra para contestar los dichos del venezolano, “rechazando” sus términos y expresiones “agraviantes”. También le recordó que Argentina “ha sido siempre comprensiva ante las dificultades financieras” que atraviesan los estados-partes de la Asamblea.

“No se puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país. En este marco, la actitud de Argentina de no interponerse a la voluntad de la Asamblea demuestra nuestro compromiso con la CPI y una afirmación del llamado a la Corte a tomar medidas concretas y urgentes ante la situación en Venezuela”, concluyó.