El papa León XIV tuvo una multitudinaria bienvenida en Montevideo a bordo del papamóvil: las imágenes

Una recepción multitudinaria en uno de los países más secularizados de América Latina

La convocatoria adquirió una dimensión particular por el contexto religioso de Uruguay. A diferencia de otros países de la región, el catolicismo no reúne allí a una mayoría de la población: de acuerdo con una encuesta de la consultora Factum, el 33% de los uruguayos se identifica como católico, mientras que un 54% manifestó no profesar ninguna religión, ser agnóstico o ateo.