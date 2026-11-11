"Es ahora o nunca": el categórico cierre de Argentina ante el Tribunal del Mar por Malvinas
La delegación nacional concluyó su segunda ronda de alegatos en Hamburgo exigiendo medidas urgentes contra el Reino Unido para proteger las Malvinas.
Con una advertencia sobre los daños, la República Argentina concluyó este miércoles 11 de noviembre su segunda y última ronda de alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo. La defensa nacional exigió el dictado de medidas provisionales urgentes para frenar el avance del proyecto británico Sea Lion en las Islas Malvinas.
"Es ahora o nunca": la alerta por el daño irreversible
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La ponencia argentina fue abierta por el experto Marcelo Kohen, quien, exponiendo en francés, cuestionó severamente al Reino Unido por pretender ejercer derechos sobre la plataforma continental ignorando que la disputa de soberanía sigue abierta. Kohen argumentó que el Tribunal posee competencia prima facie, es decir, que tiene la facultad de intervenir para proteger los derechos argentinos sin necesidad de emitir un fallo sobre la cuestión de fondo de la soberanía.
A su turno, el especialista Nico Schrijver encendió las alarmas sobre el riesgo ambiental y patrimonial. Detalló que el proyecto británico dejó de ser exploratorio para convertirse en un programa de explotación permanente, proyectando 26 pozos y una producción estimada en 310,5 millones de barriles de crudo.
En un clima de máxima tensión y bajo la atenta mirada de la comitiva británica, Schrijver fue categórico al advertir que, una vez iniciado el primer pozo, los recursos no podrán preservarse. “Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo. If not now, it will be never (Es ahora o nunca)”, sentenció dirigiéndose directamente a los jueces.
La maniobra del Reino Unido y las cuatro medidas exigidas
El cierre de los alegatos estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería. El funcionario rechazó tajantemente la estrategia del Reino Unido de desviar el eje del debate. Según expuso, la delegación británica intentó presentar el caso como un mero conflicto de soberanía territorial para que el Tribunal se declare incompetente y rechace el reclamo.
Para desarticular esta maniobra, Oyarzábal ratificó formalmente cuáles son las cuatro medidas provisionales que busca Argentina en el marco del derecho marítimo:
- Impedir nuevas perforaciones e instalaciones vinculadas a Sea Lion.
- Evitar el uso perjudicial de la información obtenida mediante la exploración.
- Permitir que la Argentina cumpla con sus obligaciones internacionales de protección del medio marino.
- Prevenir nuevas acciones unilaterales que agraven la controversia.
Concluidas las exposiciones, la decisión quedó en manos del TIDM. Si bien no hay plazos formales establecidos, resoluciones anteriores (como el histórico caso de la Fragata Libertad) demoraron cerca de tres semanas.
Pese a la expectativa por el laudo, fuentes allegadas a la delegación de la administración de Javier Milei remarcaron que el reclamo no termina con esta resolución preliminar. "La República Argentina continuará utilizando todas las herramientas jurídicas, legales y diplomáticas a su disposición para impedir la explotación ilegítima de sus recursos naturales", anticiparon.
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