"Es ahora o nunca": el categórico cierre de Argentina ante el Tribunal del Mar por Malvinas

La maniobra del Reino Unido y las cuatro medidas exigidas

Hallazgo sobre Malvinas: revelan una carta inédita de 1833 con un duro reclamo argentino frente a los ingleses

El cierre de los alegatos estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería. El funcionario rechazó tajantemente la estrategia del Reino Unido de desviar el eje del debate. Según expuso, la delegación británica intentó presentar el caso como un mero conflicto de soberanía territorial para que el Tribunal se declare incompetente y rechace el reclamo.

Para desarticular esta maniobra, Oyarzábal ratificó formalmente cuáles son las cuatro medidas provisionales que busca Argentina en el marco del derecho marítimo:

Impedir nuevas perforaciones e instalaciones vinculadas a Sea Lion.

Evitar el uso perjudicial de la información obtenida mediante la exploración.

Permitir que la Argentina cumpla con sus obligaciones internacionales de protección del medio marino.

Prevenir nuevas acciones unilaterales que agraven la controversia.

Concluidas las exposiciones, la decisión quedó en manos del TIDM. Si bien no hay plazos formales establecidos, resoluciones anteriores (como el histórico caso de la Fragata Libertad) demoraron cerca de tres semanas.

Pese a la expectativa por el laudo, fuentes allegadas a la delegación de la administración de Javier Milei remarcaron que el reclamo no termina con esta resolución preliminar. "La República Argentina continuará utilizando todas las herramientas jurídicas, legales y diplomáticas a su disposición para impedir la explotación ilegítima de sus recursos naturales", anticiparon.