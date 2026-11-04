El papa León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano: el particular encuentro y qué se regalaron

No fue la primera vez que Dylan tuvo un encuentro con un Papa. En 1997 participó de un Congreso Eucarístico en Bolonia, donde interpretó tres canciones frente a Juan Pablo II y miles de jóvenes. Entre ellas estuvo Knockin' on Heaven's Door. El músico estadounidense, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016, continúa así sumando episodios particulares a una trayectoria que excede ampliamente el mundo de la música.