El papa León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano: el particular encuentro y qué se regalaron
El Sumo Pontífice mantuvo una audiencia privada con el músico estadounidense, ganador del Premio Nobel de Literatura.
El papa León XIV recibió este miércoles a Bob Dylan en el Vaticano. El encuentro tuvo lugar en el Palacio Apostólico y reunió a dos figuras estadounidenses de enorme trascendencia, aunque desde ámbitos muy diferentes: la máxima autoridad de la Iglesia católica y uno de los músicos más influyentes de la historia del rock.
El cantautor, de 85 años, se encuentra en Italia como parte de su gira Rough and Rowdy Ways, que este jueves tendrá una presentación en Roma. Vestido con una campera negra con capucha, mantuvo una breve audiencia con el Pontífice, en la que intercambiaron saludos y algunas bromas.
Uno de los detalles más curiosos fue el intercambio de regalos: León XIV le entregó un rosario, mientras que Dylan le obsequió un ejemplar de Chronicles: Volume One, su autobiografía publicada en 2004.
Por qué León XIV había citado una canción de Bob Dylan
El encuentro tuvo un antecedente particular. En julio de 2026, el Papa había citado una composición de Bob Dylan en el prólogo de un libro sobre el desarme y la paz publicado por la editorial del Vaticano.
Se trata de Go Away You Bomb, una canción de protesta escrita en 1963, en plena Guerra Fría, que apunta contra las armas nucleares. La obra nunca fue publicada oficialmente en un álbum ni grabada para su lanzamiento comercial.
No fue la primera vez que Dylan tuvo un encuentro con un Papa. En 1997 participó de un Congreso Eucarístico en Bolonia, donde interpretó tres canciones frente a Juan Pablo II y miles de jóvenes. Entre ellas estuvo Knockin' on Heaven's Door. El músico estadounidense, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016, continúa así sumando episodios particulares a una trayectoria que excede ampliamente el mundo de la música.
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