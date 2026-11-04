El mensaje del papa León XIV a días de su visita a la Argentina: "Que este viaje renueve la esperanza"

El mensaje de la Iglesia argentina antes de la llegada del Papa

En la previa de la visita, el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, también se refirió a la situación social del país.

Durante una intervención realizada el martes, el religioso sostuvo que la Argentina atraviesa dificultades que requieren respuestas para los sectores más vulnerables. "Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino", expresó.

Además, advirtió que existen "sectores muy postergados que necesitan una mano más grande" y planteó la importancia de generar oportunidades de empleo y ampliar la participación ciudadana.