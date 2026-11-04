El mensaje del papa León XIV a días de su visita a la Argentina: "Que este viaje renueve la esperanza"
Durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice mencionó su viaje a Uruguay, Argentina y Perú.
A cuatro días de su llegada a la Argentina, el papa León XIV compartió un mensaje con los fieles durante una audiencia general realizada este miércoles en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. El sumo pontífice les pidió a los fieles que lo acompañen con sus oraciones durante su próximo viaje apostólico por Sudamérica, que incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú.
“El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, dijo el Papa en su saludo a los fieles de lengua española.
El pontífice al finalizar la audiencia pidió que le acompañen con sus oraciones. “Para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero”, señaló en su mensaje que también fue publicado en redes sociales.
El Papa viajará a estos tres países del 6 al 17 de noviembre, un viaje largo y exigente que se produce tras una operación para extirparle un tumor pulmonar.
En el que será el sexto viaje internacional de su pontificado, León XIV pronunciará 36 discursos, todos en español, el idioma que también utilizará en sus encuentros.
El mensaje de la Iglesia argentina antes de la llegada del Papa
En la previa de la visita, el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, también se refirió a la situación social del país.
Durante una intervención realizada el martes, el religioso sostuvo que la Argentina atraviesa dificultades que requieren respuestas para los sectores más vulnerables. "Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino", expresó.
Además, advirtió que existen "sectores muy postergados que necesitan una mano más grande" y planteó la importancia de generar oportunidades de empleo y ampliar la participación ciudadana.
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