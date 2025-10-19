Donald Trump acusó a Gustavo Petro de "líder narco" y anunció el fin de la ayuda a Colombia

Petro 1

En un segundo posteo, el jefe de Estado colombiano dijo: "Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase 'Cien años de soledad' y algo aprenderá de la soledad. Yo no hago business, soy socialista, creo en el bien común. Un mafioso condensa lo peor del capitalismo: la codicia. Yo soy lo contrario, un amante de la vida".

El enfrentamiento diplomático se produce tras la decisión de Washington de retirar a Colombia la certificación como país aliado en la lucha contra el narcotráfico, que hasta 2023 le garantizaba unos 740 millones de dólares anuales.

La tensión aumenta en un contexto regional complejo, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas, una operación que ya provocó roces con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, que la interpreta como un posible preludio de agresión.

La advertencia de Fred Machado antes de su extradición: "Si yo hablo, se cae el país"

En sus últimas horas bajo arresto domiciliario en Viedma, el empresario Fred Machado rompió el silencio con una entrevista de ocho horas, justo antes de que la Corte Suprema de Justicia habilitara su extradición a Estados Unidos, y en donde apuntó contra José Luis Espert y otros funcionarios del Gobierno de Javier Milei.

Machado lanzó declaraciones explosivas que escalaron a los más altos niveles del poder político y empresarial, enviando una contundente amenaza al Gobierno. "Si hablo, se cae el país", advirtió.

La entrevista exclusiva, realizada por la periodista Caro Fernández para Splendid AM 990, revela la crónica de sus momentos finales en libertad, pintando un cuadro de traiciones y presuntos negocios oscuros. Además, habló de su vínculo con Espert, las acusaciones de narcotráfico y la soledad que siente en el momento más crítico de su vida

Machado admitió haber enviado un mensaje directo a la cúpula libertaria. "A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: 'Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana'. La respuesta fue: 'Mensaje recibido'", indicó.

El empresario no solo apuntó contra el Ejecutivo, sino que también detalló presuntos vínculos que salpican a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

De esta manera, Machado describió una supuesta triangulación de dinero para su campaña presidencial de 2023. El empresario habría transferido más de 3 millones de dólares a una empresa ligada a Lácteos Vidal, desde donde al menos 215.000 dólares se habrían derivado a la campaña de la entonces candidata.

A su vez, acusó a Weretilneck de mentir sobre sus encuentros y lo vinculó a un entramado de negocios en Río Negro, incluyendo permisos de explotación de arenas silíceas otorgados a su supuesto testaferro a través de una secretaría manejada por la pareja del gobernador.