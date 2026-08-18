Empezaron a reconstruir el esqueleto fosilizado de un mastodonsaurus que data de hace 240 millones de años

El Mastodonsaurus era un anfibio de cráneo ancho y plano, con una mandíbula alargada y dientes cónicos que asemejan a los de cocodrilos, caimanes y otros reptiles.

Aunque convivió con los dinosaurios, el Mastodonsaurus es un eslabón perdido entre los animales del mundo actual y los icónicos gigantes que dominaron la Tierra en sus albores.

Una eventual muestra del ejemplar hallado en Polonia permitiría observar más en detalle la morfología de la especie, y lo que su cuerpo puede indicar sobre sus hábitos como depredador acuático.

Por ahora se asume que cazaba por emboscada, que sus presas eran peces y otros anfibios y que era un depredador exitoso. Pero los investigadores, con Sulej y Pawlak a la cabeza, esperan saber más sobre su contexto paleoambiental, sobre cómo se movía y desplazaba, y cómo interactuaba con su elemento.