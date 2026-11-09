Santiago Abascal, aliado de Javier Milei, expuso su negacionismo de género en TV: "Hay hombres en calabozos"
El líder de Vox generó polémica al atacar las leyes de violencia de género durante un cruce muy picante con el conductor de La Revuelta.
El líder de la formación de extrema derecha española Vox, Santiago Abascal —reconocido aliando político e ideológico del presidente argentino Javier Milei en Europa—, protagonizó un tenso cara a cara en el programa La Revuelta, al que no le faltaron repudiables conceptos.
Durante la entrevista, el dirigente ultraderechista volvió a encender la polémica al atacar frontalmente la legislación sobre violencia de género y cuestionar las garantías del Estado hacia las mujeres víctimas de agresiones.
El enfrentamiento subió de tono cuando el conductor del ciclo, David Broncano, confrontó al político sobre el temor que generan sus propuestas en colectivos vulnerables como las mujeres, las personas LGTBIQ+ y los inmigrantes.
El ataque de Vox y Santiago Abascal a las leyes de violencia de género
Al ser consultado sobre el rechazo de la ultraderecha a reconocer la desigualdad estructural que sufren las mujeres, Abascal justificó su postura alegando que las actuales normativas generan un "enfrentamiento de sexos" y perjudican a los varones.
"La inmensa mayoría de los hombres quieren a las mujeres. Hay muchas denuncias contra hombres que son archivadas o sobreseídas, pero esos hombres han sido detenidos y han entrado al calabozo. Queremos defender a la mujer, pero no a costa de hacer leyes que sean desiguales", lanzó el dirigente ultraderechista.
Lejos de retroceder, el líder de Vox insistió en que el marco legal español criminaliza a los hombres por el solo hecho de ser denunciados, equiparando la protección judicial a una presunta injusticia procesal.
"No se puede poner en manos de ningún colectivo la capacidad de denunciar y que la simple denuncia lleve aparejada la detención. Si yo como vasco pudiera decir 'ese me ha amenazado' y esa persona pase dos o tres días en el calabozo, esa ley no sería justa. Insisto: las leyes no están sirviendo para que menos mujeres sean asesinadas", aseveró Abascal.
La réplica del conductor ante la postura negacionista
Frente a las alusiones del dirigente de extrema derecha, el conductor de La Revuelta salió al cruce para defender los avances institucionales e incidir en que el aumento en los registros de denuncias responde a un mayor respaldo estatal hacia las víctimas de agresión.
"Hay más denuncias porque hay más mujeres que se animan a denunciar, porque se encuentran en un marco judicial y político que las apoya un poco más de lo que había antes. Hay medidas que ayudan a que más mujeres se sientan respaldadas por el Estado cuando tienen problemas tan graves como agresiones o discriminación", le replicó Broncano durante la entrevista.
La intervención de Abascal reafirma la línea negacionista del espacio ultraderechista en materia de género, un discurso que sintoniza de manera directa con las posturas ideológicas que impulsa la Libertad Avanza en la Argentina.
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