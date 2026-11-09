Santiago Abascal, aliado de Javier Milei, expuso su negacionismo de género en TV: "Hay hombres en calabozos"

Lejos de retroceder, el líder de Vox insistió en que el marco legal español criminaliza a los hombres por el solo hecho de ser denunciados, equiparando la protección judicial a una presunta injusticia procesal.

"No se puede poner en manos de ningún colectivo la capacidad de denunciar y que la simple denuncia lleve aparejada la detención. Si yo como vasco pudiera decir 'ese me ha amenazado' y esa persona pase dos o tres días en el calabozo, esa ley no sería justa. Insisto: las leyes no están sirviendo para que menos mujeres sean asesinadas", aseveró Abascal.

La réplica del conductor ante la postura negacionista

Frente a las alusiones del dirigente de extrema derecha, el conductor de La Revuelta salió al cruce para defender los avances institucionales e incidir en que el aumento en los registros de denuncias responde a un mayor respaldo estatal hacia las víctimas de agresión.

"Hay más denuncias porque hay más mujeres que se animan a denunciar, porque se encuentran en un marco judicial y político que las apoya un poco más de lo que había antes. Hay medidas que ayudan a que más mujeres se sientan respaldadas por el Estado cuando tienen problemas tan graves como agresiones o discriminación", le replicó Broncano durante la entrevista.

La intervención de Abascal reafirma la línea negacionista del espacio ultraderechista en materia de género, un discurso que sintoniza de manera directa con las posturas ideológicas que impulsa la Libertad Avanza en la Argentina.