España: tiene 112 años y toma una copa de vino con cada comida
Con 112 años, la mujer asegura haber pasado su vida simplemente cuidando de los suyos sin haberse restingido de nada.
Teresa Fernández Casado fue reconocida como la persona viva más longeva de España tras la validación oficial de su edad por parte de la organización internacional LongeviQuest. Con 112 años y 117 días, según consta en su documento nacional de identidad. La mujer asegura haber pasado su vida simplemente cuidando de los suyos sin haberse cuidado en exceso para llegar a esta edad.
En Zambroncinos del Páramo, una localidad española perteneciente al municipio de Zotes del Páramo, en la provincia de León, vive Teresa, en la misma casa en la que nació el 29 de julio de 1913, un hogar que ha visto pasar guerras, cambios sociales, emigraciones, avances tecnológicos y, sobre todo, generaciones de su propia familia: la leonesa tuvo siete hijos, seis de ellos están vivos, y dos tienen 92 y 93 años.
De hecho, su hijo Ángel, con 93 años, también tiene su propio récord: es el español de mayor edad que aún tiene a su madre. Además, Teresa tiene once nietos, nueve biznietos y dos tataranietos.
El reconocimiento oficial le llegó con una carta enviada directamente a sus hijos, en la que la organización comunicaba la verificación de su edad y el carácter retroactivo del título, efectivo desde el 11 de noviembre, día en que falleció Angelina Torres Vallbona, quien hasta entonces compartía con ella la cota más alta de longevidad en España.
Con este aval, Teresa no solo lidera el ranking nacional, sino que se sitúa entre las diez personas más longevas de Europa y en el puesto número cincuenta del mundo,según los registros que actualiza LongeviQuest.
Sus hijos describen a Teresa como una mujer de pueblo, muy querida por todos los vecinos. Su hija Manuela recuerda cómo durante décadas su madre ha sido una especie de archivo viviente para Zambroncinos, la persona a la que todos acudían cuando necesitaban confirmar una fecha o algún detalle extraviado en la memoria colectiva.
El paso del tiempo ha sido generoso con ella en lo físico. Aseguran sus hijos que se encuentra bien, que come con apetito y duerme "estupendamente". Le gusta el vino, un pequeño ritual que no ha querido abandonar y que forma parte de su vida cotidiana: una copa en las comidas y, en los días especiales, un brindis con un chupito de hierbas rodeada de su familia.
Esa costumbre, repetida con naturalidad, se convirtió en uno de los detalles más comentados de su longevidad. Teresa apenas toma medicación y, de hecho, cuando hace dos años ingresó en el hospital, los médicos no pudieron localizar un historial clínico porque "no lo encontraron".
No es la primera vez que se asocia el vino con la longevidad, y que una persona centenaria lo toma con frecuencia. De hecho, esta costumbre es algo que ya descubrió el periodista Dan Buettner.
