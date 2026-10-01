Victoria Villarruel volvió a diferenciarse de Javier Milei al hablar de industria e IA: qué dijo

También reafirmó la necesidad de "políticas públicas serias que defiendan el arraigo federal y la industrialización", mostrando así un fuerte contraste con las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo, tendientes al “industricidio”.

"Ante el desafío del empleo, la respuesta jamás puede ser el repliegue asistencialista ni la resignación de un subsidio permanente. Ninguna transferencia económica va a sustituir jamás la dignidad sagrada del trabajo. El trabajo es realización moral, dignifica a las familias y es el norte innegociable de toda política económica", finalizó.

En la capital de España, donde fue recibida por el rey Felipe VI, Villarruel mantuvo encuentros con representantes parlamentarios sudamericanos y europeos, reuniéndose con el diputado nacional paraguayo Francisco Petersen Veiluva; la presidenta del Senado chileno, Paulina Núñez Urrutia, y el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, entre otros legisladores.