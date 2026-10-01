Victoria Villarruel volvió a diferenciarse de Javier Milei al hablar de industria e IA: qué dijo
La vicepresidenta participa del XII Foro Parlamentario Iberoamericano que se desarrolla en la capital de España, donde también se reunió con legisladores.
Con Javier Milei en Francia, Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, cumple en estos momentos las funciones de jefe de Estado transitorio, teniendo en cuenta que la reemplazante natural del mandatario, Victoria Villarruel, también está de gira por Europa.
En concreto, la vicepresidenta de la Nación se encuentra en Madrid para participar en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, donde volvió a diferenciarse del Gobierno al ponderar políticas públicas que se orienten a la industrialización.
Al referirse a la "encrucijada" que plantea la inserción de los sistemas de inteligencia artificial (IA) en el mundo del trabajo, Villarruel sostuvo que es necesario "situar al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica".
"El debate sobre la inteligencia artificial no es meramente técnico; es una encrucijada humana. No habrá un Estado eficiente ni una democracia plena si no situamos al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica. El desarrollo, la producción y el trabajo son los verdaderos cimientos de Iberoamérica", destacó.
En ese mismo sentido, planteó que "si los Estados y los Parlamentos no intervenimos con programas audaces de apoyo para la pequeña y mediana empresa, que es el verdadero motor de nuestro empleo, la reconversión tecnológica va a profundizar la inequidad en la distribución del dividendo digital".
También reafirmó la necesidad de "políticas públicas serias que defiendan el arraigo federal y la industrialización", mostrando así un fuerte contraste con las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo, tendientes al “industricidio”.
"Ante el desafío del empleo, la respuesta jamás puede ser el repliegue asistencialista ni la resignación de un subsidio permanente. Ninguna transferencia económica va a sustituir jamás la dignidad sagrada del trabajo. El trabajo es realización moral, dignifica a las familias y es el norte innegociable de toda política económica", finalizó.
En la capital de España, donde fue recibida por el rey Felipe VI, Villarruel mantuvo encuentros con representantes parlamentarios sudamericanos y europeos, reuniéndose con el diputado nacional paraguayo Francisco Petersen Veiluva; la presidenta del Senado chileno, Paulina Núñez Urrutia, y el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, entre otros legisladores.
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