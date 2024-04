España: mató a su papá, lo decapitó frente a los vecinos y jugó al fútbol con la cabeza

“Se puso delante de mí, se empezó a reír y me tiró la cabeza al capó. Al principio, no sabía lo que pasaba hasta que me di cuenta de que era la cabeza desmembrada de un hombre de verdad”, dijo la conductora, Arancha Lomba, vecina de la zona, que regresaba en coche a su casa, según consignó El País.

“El chiflado este de la rotonda de Soto de Ribera mató a alguien. Hay una cabeza en la calzada de un paisano mayor, y un hombre sin camiseta y ensangrentado se ha tirado encima de mi coche. La Guardia Civil ha llegado y lo ha tumbado, pero hay una cabeza en la rotonda, es como si hubiese cortado a una persona por la boca”, ha explicado uno de los afectados presentes en declaraciones al diario La Nueva España. Según medios locales, la víctima fue identificado como M.M., un septuagenario que vivía junto a su hijo, P.M, de 46 años, en una casa de la aldea de El Picón, cercana al lugar de los hechos.

parricidio españa FOTO Gentileza El Periódico