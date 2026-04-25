Evacuaron de urgencia a Donald Trump tras un tiroteo en una cena

Junto al matrimonio presidencial, también debieron ser evacuados del salón otros altos miembros del Gabinete que habían asistido a la celebración de la prensa, como los secretarios Marco Rubio (Estado), Scott Bessent (Tesoro) y Pete Hegseth (Guerra).

Tras el sorpresivo altercado, un agente del orden confirmó a las agencias internacionales que un tirador abrió fuego dentro de las instalaciones del hotel. Los efectivos del Servicio Secreto se desplegaron rápidamente por toda la sala principal y, tras unos minutos de extrema confusión, le solicitaron a los asistentes abandonar el recinto temporalmente al declararlo como el escenario de un crimen. Afortunadamente, una vez que el perímetro fue asegurado por las fuerzas policiales, el evento de corresponsales logró reanudarse.