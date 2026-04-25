Evacuaron de urgencia a Donald Trump tras un tiroteo en una cena
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue retirado por el Servicio Secreto de una gala en Washington tras un grave incidente armado.
Un momento de suma tensión se vivió el sábado por la noche cuando el presidente Donald Trump y su esposa Melania fueron evacuados de urgencia. El Servicio Secreto los retiró de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington al registrarse disparos en el hotel.
El tiroteo que interrumpió la cena de Donald Trump
Las repentinas detonaciones de arma de fuego se produjeron en las afueras de la sala de baile del prestigioso Hotel Hilton de la capital estadounidense, donde se desarrollaba la tradicional gala anual. En la mesa principal sobre el escenario se encontraban el mandatario republicano y la primera dama, quienes fueron puestos a resguardo inmediatamente por el personal de seguridad presidencial al escuchar los estruendos.
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Junto al matrimonio presidencial, también debieron ser evacuados del salón otros altos miembros del Gabinete que habían asistido a la celebración de la prensa, como los secretarios Marco Rubio (Estado), Scott Bessent (Tesoro) y Pete Hegseth (Guerra).
Tras el sorpresivo altercado, un agente del orden confirmó a las agencias internacionales que un tirador abrió fuego dentro de las instalaciones del hotel. Los efectivos del Servicio Secreto se desplegaron rápidamente por toda la sala principal y, tras unos minutos de extrema confusión, le solicitaron a los asistentes abandonar el recinto temporalmente al declararlo como el escenario de un crimen. Afortunadamente, una vez que el perímetro fue asegurado por las fuerzas policiales, el evento de corresponsales logró reanudarse.
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