Habló la familia del argentino que murió de viruela del mono en México: "Estamos destruidos"

Molina había ingresado al Hospital General de Playa del Carmen hace un mes y medio con los primeros síntomas de la enfermedad: “Comenzó con unos granitos, como si fueran picaduras de mosquito. Después empezó a tener muchos días de fiebre alta. Se descomponía y esas manchitas se le llenaban de líquido y luego se le reventaban”, describió la mujer en diálogo con TN.

Horas después de su ingreso a la clínica, el joven tuvo el diagnóstico definitivo de que había contraído "viruela sísmica", más conocida como la "viruela del mono", enfermedad originada décadas atrás en la República Democrática del Congo.

Con su familia a más de 6 mil kilómetros, Rocío, una de sus hermanas que vivía en Chihuahua, al enterarse de esto, renunció a su trabajo y se tomó el primer avión a Playa del Carmen y al llegar, se encontró con que no le permitían visitarlo debido al riesgo de contagio. “Santiago no podía recibir gente. Al principio, mi sobrina iba, le daban el parte y no mucho más. Pero él sabía que estaba acompañado y en el hospital tenían a un familiar para contarles las novedades”, contó su tía.

santiago molina y claudia su madre.png

Según explicó, la enfermedad atacó al sistema respiratorio de Santiago, que usaba permanentemente una mascarilla de oxígeno, incluso cuando las ampollas desaparecieron y la carga viral disminuyó, fue trasladado momentáneamente a una sala de cuidados intermedios: ”Tuvo una mejoría y pensamos que lo peor ya había pasado”, agregó.

Pero, al ser un paciente con comorbilidades, el cuadro empeoró y Santiago sufrió una fisura en el pulmón izquierdo: “El jueves pasado tuvimos una comunicación con mi sobrina. Él estaba bastante mal del pulmón. Se broncoaspiró y lo pasaron a terapia intensiva”.

“La fisura que se le había originado por la viruela era muy grave y fue lo que le provocó la muerte”, precisó Eugenia, ya el domingo por la noche Molina, que se encontraba en grave estado, sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció.

Por el momento, no se sabe cómo se produjo el contagio, la principal hipótesis es que pudo haber compartido un vaso con una persona que portaba la enfermedad.

“Él contó que estuvo en una reunión y que tomó de un vaso, pero no tenía del todo claro si se había contagiado ahí”, concluyó Eugenia.