Histórica visita de León XIV a Francia: pidió "mantener el corazón abierto ante los sufrimientos"
El pontífice fue recibido por el presidente Emmanuel Macron y luego recorrió las calles parisinas hasta Notre Dame, cerrando la jornada con una vigilia con jóvenes en un estadio.
El papa León XIV arribó este viernes a Francia y permanecerá en tierra gala durante cuatro días, durante el primero de los cuales visitó Notre Dame, se reunió con miles de jóvenes en un estadio de París y tiene previsto visitar Lourdes y Metz.
El pontífice fue recibido por el presidente Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte, y sus primeras palabras en suelo francés fueron dichas en el Palacio del Elíseo y en la sede de la Unesco, donde la inteligencia artificial fue uno de los ejes centrales, instando a “formar las mentes en un discernimiento ético capaz de distinguir lo que es moralmente bueno”.
Condenó “las manipulaciones genéticas, la gestación subrogada, la compra de órganos” y “la oferta de una muerte programada”, al considerar que “la tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano”. Luego recorrió 2,5 kilómetros en papamóvil por el centro de París hasta Notre-Dame, ante una multitud de fieles que lo recibió con banderas del Vaticano.
Vigilia con jóvenes
Para cerrar su primera jornada encabezó una vigilia de oración con unos 80.000 jóvenes en el Estadio de Francia, a las afueras de la capital, a quienes animó “a elegir a Jesús” ante las incertidumbres y la soledad de su generación.
Para León XIV, “la ansiedad y la incertidumbre son sentimientos muy difundidos debido a la precariedad de los planes para el futuro, la naturaleza provisional de los vínculos afectivos y la fragilidad de las relaciones”.
A esos problemas “se suman otros, que pesan sobre su generación, como el cansancio provocado por las pantallas y la ansiedad ante el cambio climático o la situación económica e internacional”, dijo.
“Necesitamos prestar atención a estos sentimientos”, señaló el Papa nacido en los Estados Unidos, invitando a los jóvenes a “mantener el corazón abierto ante los sufrimientos de sus compañeros” porque “la experiencia de la fragilidad, de cualquier fragilidad, se convierte, para un discípulo de Cristo, en una ocasión para ser su testigo”.
Al concluir la oración, el Papa criticó “ese estilo de vida que nos empuja a tenerlo todo, pero a no ser nadie; a recibir una gran cantidad de ‘me gusta’, pero quedándonos solos con nosotros mismos”.
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