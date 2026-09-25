Histórica visita de León XIV a Francia: pidió "mantener el corazón abierto ante los sufrimientos"

A esos problemas “se suman otros, que pesan sobre su generación, como el cansancio provocado por las pantallas y la ansiedad ante el cambio climático o la situación económica e internacional”, dijo.

El papa León XIV se encuentra en Francia.

“Necesitamos prestar atención a estos sentimientos”, señaló el Papa nacido en los Estados Unidos, invitando a los jóvenes a “mantener el corazón abierto ante los sufrimientos de sus compañeros” porque “la experiencia de la fragilidad, de cualquier fragilidad, se convierte, para un discípulo de Cristo, en una ocasión para ser su testigo”.

Al concluir la oración, el Papa criticó “ese estilo de vida que nos empuja a tenerlo todo, pero a no ser nadie; a recibir una gran cantidad de ‘me gusta’, pero quedándonos solos con nosotros mismos”.