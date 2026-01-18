Trágico descarrilamiento de trenes de alta velocidad en España: al menos cinco muertes y decenas de heridos
La colisión se produjo en la zona de Córdoba, luego de que una formación de alta velocidad descarrilara e impactara de frente contra otro convoy que circulaba en sentido opuesto.
Una catástrofe ferroviaria sin precedentes cercanos conmociona a la región de Andalucía, en España, done este domingo, el descarrilamiento e impacto de dos trenes de pasajeros en las inmediaciones de Córdoba provocó la muerte de al menos cinco personas y dejó un número aún no determinado de heridos de diversa gravedad.
La Guardia Civil y los servicios de emergencia mantenían un operativo crítico en el lugar, debido a que la estructura de los vagones colapsados dificulta el acceso a las víctimas que permanecen atrapadas.
El accidente se originó cuando un tren de la operadora Iryo, que cumplía la ruta Málaga-Madrid, sufrió un descarrilamiento por motivos que están bajo investigación. La inercia del vehículo provocó que este invadiera el carril contrario en el preciso instante en que transitaba una formación del tipo Alvia, que conectaba Madrid con Huelva.
El choque resultante fue devastador: ambos trenes terminaron fuera de los rieles y con daños estructurales severos. Según los reportes preliminares, dos de las víctimas fatales eran pasajeros del tren Iryo, mientras que las otras tres viajaban en el servicio Alvia.
La zona del siniestro, un tramo clave de la red de alta velocidad, se ha convertido en el centro de un despliegue masivo de bomberos y ambulancias.
Ante la magnitud de la tragedia, el administrador de infraestructura ferroviaria (Adif) decretó el corte total de la línea de alta velocidad que une la capital española con el sur de la península. Esta medida afecta a miles de usuarios que tenían previsto viajar hacia Sevilla, Málaga y otras ciudades andaluzas durante el resto de la jornada.
En paralelo a las tareas de rescate, los peritos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios han comenzado a trabajar sobre el terreno. El foco de la investigación está puesto en determinar si una falla en los sistemas de cambio de vía, un desperfecto en el material rodante o un error en la señalización provocó que la formación de Iryo se saliera de su curso habitual.
Por el momento, la prioridad absoluta de las autoridades es finalizar la evacuación de los sobrevivientes y asegurar el área para iniciar la remoción de los restos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario