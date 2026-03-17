Israel anunció que abatió a Ali Larijani, el hombre más poderoso tras la muerte de Jamenei

Desde el gobierno de Israel indicaron que ambos murieron en operaciones “precisas”, sustentadas en inteligencia militar, y afirmaron que estas bajas constituyen “un golpe significativo para los sistemas de mando y control de seguridad iraníes”.

Katz añadió que las Fuerzas de Defensa de Israel tienen órdenes estrictas de continuar la búsqueda de los líderes del régimen, a quienes calificó de responsables de décadas de "terror y represión".

Atentado a la Embajada de Israel: Javier Milei encabeza este martes el acto por el aniversario

El presidente Javier Milei participa este martes del acto oficial en memoria de las víctimas del ataque perpetrado por la organización Hezbolá en 1992 en la Embajada de Israel, en el marco de una nueva escalada global en Medio Oriente y tras las recientes acusaciones de Irán contra el mandatario argentino.

La ceremonia, que contará con la presencia de la secretaria general Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, se realizará a las 14:50 en la histórica esquina de Arroyo y Suipacha, lugar donde la explosión de un coche bomba terminó con la vida de 29 personas e hirió a más de 250.

Bajo el lema "La primera vez no se olvida", la campaña de este año busca rescatar del olvido el primer gran golpe terrorista en suelo argentino.

El homenaje recordará la diversidad de las víctimas —que incluyó a ciudadanos de seis nacionalidades, trabajadores de la zona y vecinos— y reafirmará el pedido de justicia, en un camino de dolor que continuaría dos años más tarde con la tragedia de la AMIA en 1994, ocurrido el 18 de julio, en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde murieron 85 personas y más de 300 resultaron gravemente heridas.