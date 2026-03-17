Israel anunció que abatió a Ali Larijani, el hombre más poderoso tras la muerte de Jamenei
El ministro de Defensa israelí confirmó la muerte del jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.
Israel anunció que mató a Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y una de las figuras más influyentes del régimen tras la muerte del ex líder supremo Ali Jamenei. En un ataque separado también fue abatido Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia Basij.
"Larijani y el comandante de la Basij fueron eliminados esta noche y se unieron al jefe del plan de destrucción, (Ali) Jamenei, y a todos los miembros frustrados del eje del mal en las profundidades del infierno", afirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado.
En tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que, en un ataque separado, murió Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia Basij durante los últimos seis años, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
Larijani, de 67 años, fue señalado como el arquitecto de la brutal represión durante las protestas civiles en Irán a comienzos de este año, en la que murieron entre 7.000 y 36.500 personas, según el diario israelí Haaretz.
Por su parte, la FDI señalaron que las fuerzas Basij, comandadas por Soleimani, realizaron “importantes operaciones represivas” durante las protestas en Irán, recurriendo a “violencia extrema, arrestos masivos y el uso de la fuerza contra manifestantes civiles”.
Desde el gobierno de Israel indicaron que ambos murieron en operaciones “precisas”, sustentadas en inteligencia militar, y afirmaron que estas bajas constituyen “un golpe significativo para los sistemas de mando y control de seguridad iraníes”.
Katz añadió que las Fuerzas de Defensa de Israel tienen órdenes estrictas de continuar la búsqueda de los líderes del régimen, a quienes calificó de responsables de décadas de "terror y represión".
Atentado a la Embajada de Israel: Javier Milei encabeza este martes el acto por el aniversario
El presidente Javier Milei participa este martes del acto oficial en memoria de las víctimas del ataque perpetrado por la organización Hezbolá en 1992 en la Embajada de Israel, en el marco de una nueva escalada global en Medio Oriente y tras las recientes acusaciones de Irán contra el mandatario argentino.
La ceremonia, que contará con la presencia de la secretaria general Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, se realizará a las 14:50 en la histórica esquina de Arroyo y Suipacha, lugar donde la explosión de un coche bomba terminó con la vida de 29 personas e hirió a más de 250.
Bajo el lema "La primera vez no se olvida", la campaña de este año busca rescatar del olvido el primer gran golpe terrorista en suelo argentino.
El homenaje recordará la diversidad de las víctimas —que incluyó a ciudadanos de seis nacionalidades, trabajadores de la zona y vecinos— y reafirmará el pedido de justicia, en un camino de dolor que continuaría dos años más tarde con la tragedia de la AMIA en 1994, ocurrido el 18 de julio, en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde murieron 85 personas y más de 300 resultaron gravemente heridas.
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