La Casa Blanca desmiente que Estados Unidos use armas nucleares tras tensión con Irán y dichos de Donald Trump

La Casa Blanca salió a desmentir de manera categórica que Estados Unidos esté considerando el uso de armas nucleares en el marco de la creciente tensión con Irán, luego de las interpretaciones que surgieron a partir de declaraciones políticas vinculadas a un ultimátum atribuido a Donald Trump hacia el régimen de Teherán. La aclaración oficial buscó frenar la escalada de versiones que circularon en medios y redes sociales, donde se insinuaba una posible evaluación de opciones militares extremas.