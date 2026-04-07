La Casa Blanca desmiente que Estados Unidos use armas nucleares tras tensión con Irán y dichos de Donald Trump
El Gobierno estadounidense negó cualquier discusión o plan sobre armamento nuclear en el conflicto con Irán, luego del ultimátum del republicano.
La Casa Blanca salió a desmentir de manera categórica que Estados Unidos esté considerando el uso de armas nucleares en el marco de la creciente tensión con Irán, luego de las interpretaciones que surgieron a partir de declaraciones políticas vinculadas a un ultimátum atribuido a Donald Trump hacia el régimen de Teherán. La aclaración oficial buscó frenar la escalada de versiones que circularon en medios y redes sociales, donde se insinuaba una posible evaluación de opciones militares extremas.
El foco de la controversia se originó tras comentarios del vicepresidente JD Vance, quien al referirse a la postura de seguridad de Estados Unidos en escenarios de conflicto señaló que el país cuenta con herramientas militares que no necesariamente están siendo consideradas para su uso inmediato.
Esa frase, en un contexto de alta sensibilidad geopolítica, fue interpretada por algunos sectores como una posible referencia indirecta a capacidades nucleares, lo que rápidamente generó preocupación y obligó a una respuesta oficial.
Desde la administración estadounidense se encargaron de aclarar que no existe ningún tipo de plan, evaluación o discusión activa sobre el uso de armamento nuclear en relación con Irán. En ese sentido, remarcaron que la política actual mantiene como prioridad evitar cualquier escalada de ese tipo y sostener el enfoque en la presión diplomática y las herramientas convencionales de seguridad internacional.
El episodio se da en un contexto de fuerte tensión discursiva entre Washington y Teherán, donde las advertencias políticas y los cruces retóricos han ido en aumento en las últimas semanas. Sin embargo, puertas adentro del gobierno estadounidense insisten en marcar una línea divisoria entre la retórica política y las decisiones reales de política exterior y defensa.
Así, mientras el clima internacional se mantiene en alerta por la situación en Medio Oriente, la Casa Blanca intentó cerrar la polémica dejando en claro que el escenario nuclear no forma parte de las alternativas en consideración, al menos según la postura oficial vigente.
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