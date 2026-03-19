La OMS advirtió que la salida de Argentina "la hará menos segura" y cuestionó la decisión del Gobierno
El director general del organismo sostuvo que abandonar la cooperación internacional en salud debilita la seguridad sanitaria y criticó la medida.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se refirió a la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con la salida del organismo y advirtió sobre sus posibles consecuencias. “Creo que la retirada de la OMS es en realidad una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo. La seguridad sanitaria, como saben, requiere universalidad, y eso hará que Argentina sea menos segura”, afirmó.
Las declaraciones del titular del organismo internacional se dan en medio del debate por el anuncio oficial de desvincular al país de la estructura global de salud, una medida que generó cuestionamientos tanto a nivel local como internacional. Desde la OMS remarcan que la cooperación entre países resulta clave para prevenir, detectar y responder a emergencias sanitarias, y que la articulación global es uno de los pilares del sistema.
En ese sentido, Tedros insistió en que la seguridad sanitaria no puede pensarse de manera aislada, sino como un entramado de colaboración entre Estados. Bajo esa lógica, la salida de un país no solo impacta en su propio sistema de salud, sino también en el funcionamiento general de la red internacional.
Especialistas en salud pública vienen señalando en la misma línea que abandonar la OMS podría traducirse en una menor capacidad de acceso a información epidemiológica en tiempo real, menos participación en programas de cooperación técnica y una respuesta más débil ante eventuales brotes o pandemias.
Por su parte, el Gobierno nacional sostiene que la decisión responde a una revisión del rol de los organismos internacionales y a la intención de priorizar la autonomía en materia sanitaria. Sin embargo, las críticas continúan acumulándose y ponen el foco en los posibles costos que podría tener el alejamiento de uno de los principales espacios de coordinación global en salud.
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