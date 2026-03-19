La OMS advirtió que la salida de Argentina "la hará menos segura" y cuestionó la decisión del Gobierno

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se refirió a la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con la salida del organismo y advirtió sobre sus posibles consecuencias. “Creo que la retirada de la OMS es en realidad una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo. La seguridad sanitaria, como saben, requiere universalidad, y eso hará que Argentina sea menos segura”, afirmó.