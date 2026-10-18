Quién era Patricio Sánchez Molinari, el sacerdote que murió aplastado por una cruz durante una misa en Ecuador

"Nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria", expresó el comunicado, firmado por el cardenal y arzobispo de Guayaquil, Luis Gerardo Cabrera Herrera.

Además, la institución manifestó su solidaridad con la Congregación del Santísimo Redentor, los familiares, amigos y miembros de la parroquia que estaban bajo su acompañamiento pastoral.

La noticia también generó muestras de pesar entre quienes conocieron al sacerdote durante su paso por San Lorenzo de Vinces, donde había desarrollado parte de su trayectoria religiosa.

El presagio del sacerdote ecuatoriano: la frase que dijo minutos antes de que una cruz lo aplastara

La tragedia sacudió a Guayaquil este sábado cuando el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió aplastado por una cruz que se desprendió del altar mientras celebraba misa en la Parroquia del Perpetuo Socorro.

La ceremonia se transmitía en vivo por Facebook y los fieles presenciaron el momento en que la estructura cayó sobre el sacerdote. Lo que hoy estremece a los creyentes es que, minutos antes, el religioso había pronunciado una frase que quedó flotando en el aire: "Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir".

"Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir".

Un escalofrío recorre a los creyentes al recordar las últimas palabras del padre Patricio Sánchez.

Minutos después de pronunciarlas en plena misa en Guayaquil, una pesada cruz se desprendió del altar y le arrebató la… https://t.co/Eji1wSorAW pic.twitter.com/R3dz8xUvJW — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 18, 2026

Lejos de ser un simple comentario, esas palabras resonaron después del accidente con un tono profético, mientras la arquidiócesis confirmaba su muerte y cientos de fieles expresaban su dolor en redes sociales.