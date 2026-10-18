Debate presidencial en Brasil EN VIVO: cómo ver el mano a mano entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

¿Dónde ver en vivo el debate entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro?

El evento cuenta con un amplio despliegue técnico para seguir de manera gratuita en televisión, plataformas digitales y vía streaming:

Televisión abierta y cable: Transmisión oficial en directo a través de la señal de TV Band y por el canal de noticias BandNews TV .

Streaming y sitio web: Cobertura en línea mediante el portal Band.com.br y la aplicación móvil Bandplay .

Redes sociales: Emisión oficial vía streaming a través del canal de YouTube de Band Jornalismo .

Radio: Audio en vivo a través de las emisoras Radio Bandeirantes y BandNews FM.

La previa informativa en plataformas digitales comenzó a las 19:00, con el inicio formal del programa de antesala en la pantalla chica a partir de las 19:30.

Los ejes y el clima de campaña hacia el balotaje

Tras una primera vuelta disputada el 4 de octubre —donde Bolsonaro se impuso con el 47% de los sufragios frente al 45% obtenido por el presidente en ejercicio—, ambos comandos electorales llegan a este debate con estrategias bien delineadas: