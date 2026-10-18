Debate presidencial en Brasil EN VIVO: cómo ver el mano a mano entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro
Los dos candidatos presidenciales se miden este domingo en el debate, a días del balotaje que enfrenta a dos modelos de país.
A solo una semana de definir la presidencia en el balotaje del próximo 25 de octubre, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro protagonizan este domingo 18 de octubre su primer cara a cara televisivo en el marco del debate presidencial.
Tras haberse ausentado de los debates previos durante la campaña de la primera vuelta, los dos aspirantes al Planalto se enfrentan en un cruce determinante para interpelar a los votantes indecisos.
El encuentro cobra un valor estratégico clave: las encuestas más recientes —como Datafolha y Quaest— marcan un escenario de empate técnico, reflejando una preferencia del 51% para Flávio Bolsonaro frente al 49% de Lula da Silva en votos válidos.
¿A qué hora es el debate presidencial de Brasil?
El cruce televisivo se emite en vivo este domingo 18 de octubre a las 20:00 (hora de Argentina y Brasilia) desde las instalaciones centrales del Grupo Bandeirantes de Comunicação, en Morumbí, San Pablo. La transmisión especial se extenderá hasta las 22:00.
La conducción y moderación del ciclo está a cargo de los periodistas Eduardo Oinegue y Adriana Araújo. La dinámica contempla tres bloques de discusión que incluirán preguntas periodísticas, derecho a réplica y confrontación directa con formato cara a cara entre ambos candidatos, cerrando con las alocuciones finales de cada aspirante.
¿Dónde ver en vivo el debate entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro?
El evento cuenta con un amplio despliegue técnico para seguir de manera gratuita en televisión, plataformas digitales y vía streaming:
-
Televisión abierta y cable: Transmisión oficial en directo a través de la señal de TV Band y por el canal de noticias BandNews TV.
Streaming y sitio web: Cobertura en línea mediante el portal Band.com.br y la aplicación móvil Bandplay.
Redes sociales: Emisión oficial vía streaming a través del canal de YouTube de Band Jornalismo.
Radio: Audio en vivo a través de las emisoras Radio Bandeirantes y BandNews FM.
La previa informativa en plataformas digitales comenzó a las 19:00, con el inicio formal del programa de antesala en la pantalla chica a partir de las 19:30.
Los ejes y el clima de campaña hacia el balotaje
Tras una primera vuelta disputada el 4 de octubre —donde Bolsonaro se impuso con el 47% de los sufragios frente al 45% obtenido por el presidente en ejercicio—, ambos comandos electorales llegan a este debate con estrategias bien delineadas:
-
Flávio Bolsonaro: Apuesta a capitalizar la agenda de seguridad ciudadana, con un discurso enfocado en el combate al delito y el endurecimiento de penas.
Lula da Silva: Busca retomar la iniciativa mediante la agenda económica y social, impulsando exenciones impositivas y medidas orientadas al ingreso de los trabajadores.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario