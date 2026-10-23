Martín, el "Hachiko" con plumas: la historia del gallo que lleva ocho años esperando a su dueño en Bolivia

Hoy, rebautizado popularmente como el “Hachiko boliviano”, Martín subsiste gracias al cariño de la comunidad.

Médicos, enfermeros, familiares de pacientes y vecinos de la zona se organizan a diario para proveerle agua, alimento y refugio. De este modo, la ave no solo honra la memoria de quien fuera su compañero, sino que se ha integrado como un pilar emocional y un símbolo de afecto en la rutina del hospital.