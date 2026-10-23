Martín, el "Hachiko" con plumas: la historia del gallo que lleva ocho años esperando a su dueño en Bolivia
El animal permanece afuera de un hospital de Santa Cruz esperando a su dueño, quien ingresó por un cáncer y nunca salió.
En las inmediaciones del Instituto Oncológico del Este, en Santa Cruz de la Sierra, la lealtad no viste cuatro patas ni mueve la cola. Allí, la fidelidad tiene alas y plumas. Se trata de Martín, un gallo que desde 2018 se transformó en el guardián silencioso y el personaje más emblemático de los alrededores del centro médico de Bolivia.
La historia comenzó el día en que su dueño acudió al establecimiento para iniciar un tratamiento contra el cáncer. Martín lo acompañó hasta la entrada, pero el paciente jamás volvió a salir. Tras el fallecimiento del hombre, el ave tomó una decisión instintiva: no moverse del lugar.
Un símbolo de fidelidad único en el mundo
A lo largo del tiempo, la memoria colectiva ha registrado casos célebres de lealtad animal tras la pérdida de sus tutores, desde el mítico perro Hachiko en Japón hasta los recordados Capitán o Alicio en la provincia de Córdoba.
Sin embargo, el fenómeno de Martín rompe todos los esquemas al tratarse de un ave de corral, un hecho inédito en este tipo de relatos.
Martín, el gallo que se volvió viral en las últimas horas
La notoriedad de Martín cobró un nuevo impulso global en las últimas horas tras la difusión de una serie de fotografías capturadas por la agencia Reuters a finales de octubre de 2026. Las imágenes ratificaron que, a pesar del paso de casi una década, el animal permanece firme en la misma vereda donde vio a su amo por última vez.
Hoy, rebautizado popularmente como el “Hachiko boliviano”, Martín subsiste gracias al cariño de la comunidad.
Médicos, enfermeros, familiares de pacientes y vecinos de la zona se organizan a diario para proveerle agua, alimento y refugio. De este modo, la ave no solo honra la memoria de quien fuera su compañero, sino que se ha integrado como un pilar emocional y un símbolo de afecto en la rutina del hospital.
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