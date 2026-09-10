Hallazgo sobre Malvinas: revelan una carta inédita de 1833 con un duro reclamo argentino frente a los ingleses

La indignación frente a la escandalosa agresión extranjera

Ante la rotunda negativa de Pinedo, al día siguiente las tropas inglesas desembarcaron y bajaron la bandera por la fuerza. La carta enviada al norte del país califica este grave episodio como una escandalosa agresión cometida por la marina inglesa. El objetivo central de este despacho político era informar a las provincias sobre la ofensa internacional y detallar las gestiones diplomáticas urgentes, recordando que existía una soberanía unificada en tiempos de fuertes conflictos internos entre unitarios y federales.