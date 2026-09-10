Hallazgo sobre Malvinas: revelan una carta inédita de 1833 con un duro reclamo argentino frente a los ingleses
Un hallazgo histórico en Tucumán permitió recuperar un texto clave que relata cómo se comunicó la ocupación inglesa en las Islas Malvinas durante 1833.
Un valioso descubrimiento histórico permitió reconstruir cómo se transmitió la noticia sobre la usurpación británica en las Islas Malvinas. El Archivo de la Provincia de Tucumán halló un oficio original de 1833 enviado por el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, al mandatario tucumano Alejandro Heredia.
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El relato de la invasión y el enorme valor del documento
El investigador Guillermo D'Hiriart encontró de manera sorpresiva estos antiguos folios mientras revisaba legajos oficiales correspondientes a la gestión civil de Heredia. Según indicaron los especialistas de la institución, las piezas de papel se mantienen en un estado de conservación verdaderamente excelente a pesar del enorme paso del tiempo.
El texto original relata la llegada a Buenos Aires de la goleta Sarandí, comandada por el militar José María Pinedo, quien traía la amarga novedad directamente desde Puerto Soledad. El 2 de enero de 1833, la fuerza invasora al mando del comandante británico John James Onslow arribó a la zona marítima e intimó a los marinos argentinos a arriar el pabellón nacional en un plazo de 24 horas.
La indignación frente a la escandalosa agresión extranjera
Ante la rotunda negativa de Pinedo, al día siguiente las tropas inglesas desembarcaron y bajaron la bandera por la fuerza. La carta enviada al norte del país califica este grave episodio como una escandalosa agresión cometida por la marina inglesa. El objetivo central de este despacho político era informar a las provincias sobre la ofensa internacional y detallar las gestiones diplomáticas urgentes, recordando que existía una soberanía unificada en tiempos de fuertes conflictos internos entre unitarios y federales.
El escrito, fechado exactamente el 26 de enero de 1833, mantiene su tono marfil original y exhibe una caligrafía de época fluida con líneas apretadas y correcciones al vuelo. A través de este invaluable material que permaneció resguardado en la oscuridad durante casi dos siglos, Buenos Aires manifestó su firme resolución de no transigir con el honor nacional y de buscar una digna reparación definitiva.
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