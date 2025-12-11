María Corina Machado salió de la clandestinidad y dio una conferencia de prensa en Oslo: "Estoy muy esperanzada"

Y es que la posibilidad de ver a Machado públicamente y fuera de Venezuela levantó gran expectativa, dado que durante el último año y medio ha permanecido en la clandestinidad.

“Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré de regreso a Venezuela en el momento oportuno”, declaró a los periodistas en el parlamento, vestida de blanco. “Por supuesto, no diré cuándo”, agregó, asegurando además que es necesario “terminar el trabajo” para establecer la democracia en su país.

Anticipó, además, que planea llevar el premio de regreso a Venezuela, pero se negó a revelar cuándo regresaría al país caribeño tras haber partido en total secreto para recibir el galardón. “No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto”, aseguró.

La líder de la oposición venezolana, Machado, arribó a Oslo la madrugada del jueves, pero no llegó a tiempo a la capital noruega para la ceremonia de entrega del premio, celebrada horas antes. También se habían programado eventos para ella el jueves.

El avión que trasladó a Machado arribó ni bien inició la medianoche en Noruega, tras un largo viaje que empezó en una lancha clandestina rumbo a la isla holandesa de Curazao para escapar de Venezuela sin ser detectada por el régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo a lo que publicó The Wall Street Journal. Según contó a AFP, solo pudo dormir 40 minutos tras llegar a Oslo, al cabo de un viaje “largo, largo, largo”.

“Quiero dar las gracias a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy”, dijo Machado, durante la rueda con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.