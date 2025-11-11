Masacre de Río de Janeiro: ninguna de las víctimas fatales estaba en la lista de los criminales más buscados

"Esta mínima fracción de narcoterroristas neutralizados que no tenían antecedentes penales ni imágenes en redes sociales portando armas o demostrando vínculos con facciones criminales no significa nada. Si no hubieran reaccionado al abordaje de los policías, habrían sido detenidos", expresó el secretario de Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, citado en el informe.

Mientras tanto, siguen vigentes los pedidos de captura de 69 personas, incluido Edgar Alves Andrade, conocido como Doca, el jefe del Comando Vermelho.