El papa León XIV suspende su viaje a Asís para continuar con su recuperación tras la cirugía

El evento reunirá a 384 representantes de distintas religiones, culturas e instituciones procedentes de 53 países. Durante las jornadas se celebrarán 24 foros dedicados a cuestiones como los conflictos internacionales, el desarme, la pobreza, las migraciones y el papel de las religiones en la construcción de la paz.

El Pontífice transmitirá su cercanía a los participantes y reafirmará su convicción de que “el espíritu de Asís, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos”.

¿Qué se sabe de su recuperación y de sus próximos viajes?

El líder de la Iglesia católica, de 71 años, fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de informar durante el ángelus que los médicos detectaron un nódulo en el pulmón derecho. El diagnóstico posterior a la cirugía confirmó un adenocarcinoma de pulmón. Los médicos extirparon el lóbulo inferior derecho y, tras una evaluación oncológica, determinaron que “no era necesario ningún tratamiento adicional”.

León XIV retomó su agenda pública con el rezo del ángelus el domingo pasado y la audiencia general en la Plaza de San Pedro, que recorrió a bordo del papamóvil.

El Vaticano mantiene los preparativos para el viaje del Papa a Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.