El papa León XIV suspende su viaje a Asís para continuar con su recuperación tras la cirugía
Los médicos informaron que "no consideran oportuno el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre". Además, se le realizará una "radiografía de tórax de control" para asegurar su salud.
La salud del papa León XIV vuelve a provocar cambios en su agenda. Diez días después de someterse a una operación en la que le extirparon parte del pulmón derecho, el Pontífice, de 71 años, ha tenido que cancelar uno de los compromisos que tenía previstos para la próxima semana. Se trata de su visita a la ciudad italiana de Asís, donde iba a participar en un importante encuentro internacional por la paz el próximo 27 de octubre.
La decisión fue tomada por recomendación de sus médicos, que consideran que todavía es demasiado pronto para que el Santo Padre realice el desplazamiento en helicóptero previsto para ese día. El Vaticano ha querido dejar claro que no se trata de un empeoramiento de su estado de salud, sino de una medida de precaución mientras continúa recuperándose de la intervención.
De hecho, los últimos resultados médicos son positivos. Según han explicado el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, la radiografía de tórax realizada al Papa como parte de su seguimiento ha confirmado que "su recuperación postoperatoria está progresando muy bien".
León XIV no necesitará tratamientos adicionales tras la extirpación de un adenocarcinoma de pulmón, según los análisis histológicos definitivos. Los estudios confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no requiere otra intervención oncológica. “Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional”, señaló el comunicado de la Santa Sede.
El encuentro por la paz en Asís al que no podrá asistir el papa León XIV
El Papa tenía previsto asistir en Asís al encuentro “Paz desarmada y desarmante”, organizado por el 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz que convocó san Juan Pablo II. La Santa Sede precisó que León XIV enviará un mensaje a los organizadores, a los líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas y a los invitados.
El evento reunirá a 384 representantes de distintas religiones, culturas e instituciones procedentes de 53 países. Durante las jornadas se celebrarán 24 foros dedicados a cuestiones como los conflictos internacionales, el desarme, la pobreza, las migraciones y el papel de las religiones en la construcción de la paz.
El Pontífice transmitirá su cercanía a los participantes y reafirmará su convicción de que “el espíritu de Asís, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos”.
¿Qué se sabe de su recuperación y de sus próximos viajes?
El líder de la Iglesia católica, de 71 años, fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de informar durante el ángelus que los médicos detectaron un nódulo en el pulmón derecho. El diagnóstico posterior a la cirugía confirmó un adenocarcinoma de pulmón. Los médicos extirparon el lóbulo inferior derecho y, tras una evaluación oncológica, determinaron que “no era necesario ningún tratamiento adicional”.
León XIV retomó su agenda pública con el rezo del ángelus el domingo pasado y la audiencia general en la Plaza de San Pedro, que recorrió a bordo del papamóvil.
El Vaticano mantiene los preparativos para el viaje del Papa a Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.
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