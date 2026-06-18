Mojtaba Jamenei afirmó que Donald Trump firmó el acuerdo con Irán "por debilidad y necesidad"
El líder supremo de Irán confirmó el trato con Estados Unidos pero resaltó la diferencia de los escenarios en los que quedó cada país tras la pulseada bélica.
Después de casi cuatro meses de ataques, la pulseada bélica entre Estados Unidos e Irán llegó a su fin esta semana con la firma de un acuerdo en el Palacio de Versalles. Tras la rúbrica, el líder supremo del país árabe, Mojtaba Jamenei, afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, capituló "por debilidad y necesidad".
"He aprobado el memorándum. El presidente de los Estados Unidos lo firmó por debilidad y necesidad", subrayó el hijo del histórico líder religioso iraní Ali Jamenei en declaraciones reproducidas por medios internacionales como Corriere della Sera, de Italia.
Un día después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibiera a Donald Trump en el Palacio de Versalles para la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, Mojtaba Jamenei aseguró en un comunicado que "para llegar a esta etapa, los políticos, movidos por una sincera preocupación y buena voluntad, realizaron grandes esfuerzos; y, por supuesto, fue el presidente estadounidense quien, movido por la desesperación, utilizó todo tipo de argucias para lograrlo".
Mientras tanto, el Comando Central de los Estados Unidos anunció el fin del bloqueo al estrecho de Ormuz, lo que debería normalizar el comercio -y la cotización- del petróleo crudo a nivel global.
Además, Washington aceptó que Irán acceda a US$6.000 millones de sus propios fondos, que estaban congelados como parte de las sanciones impuestas por Estados Unidos a ese país.
El acuerdo entre Estados Unidos e Irán le puso fin a la pulseada que Washington inició el 28 de febrero pasado con el ataque a Teherán en el que murió Ali Jamenei.
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, firmó el acuerdo de Versalles -llamarle tratado sería de un peso histórico severo- tras lograr que Mojtaba Jamenei apruebe los 14 puntos.
Mojtaba Jamenei, por su parte, cedió tras comprobar el compromiso que Pezeshkian y los demás miembros del Consejo Supremo de Seguridad Nacional mantienen “con la salvaguarda de los derechos de la nación iraní y del Eje de Resistencia”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario