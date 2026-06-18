Mojtaba Jamenei afirmó que Donald Trump firmó el acuerdo con Irán "por debilidad y necesidad"

Además, Washington aceptó que Irán acceda a US$6.000 millones de sus propios fondos, que estaban congelados como parte de las sanciones impuestas por Estados Unidos a ese país.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán le puso fin a la pulseada que Washington inició el 28 de febrero pasado con el ataque a Teherán en el que murió Ali Jamenei.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, firmó el acuerdo de Versalles -llamarle tratado sería de un peso histórico severo- tras lograr que Mojtaba Jamenei apruebe los 14 puntos.

Mojtaba Jamenei, por su parte, cedió tras comprobar el compromiso que Pezeshkian y los demás miembros del Consejo Supremo de Seguridad Nacional mantienen “con la salvaguarda de los derechos de la nación iraní y del Eje de Resistencia”.