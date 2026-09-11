Murió la princesa Astrid de Noruega, dos días después del funeral de su hermano Harald
La última de una generación en la Familia Real nórdica falleció este viernes 11 de septiembre, a las 94 años.
La familia real noruega atraviesa un nuevo duelo: la princesa Astrid de Noruega murió este viernes 11 de septiembre a los 94 años, apenas dos días después del funeral de su hermano, el rey Harald V.
Astrid, hermana mayor de Harald, dedicó buena parte de su vida a representar a la Corona y a acompañar a la familia real en algunos de sus momentos más importantes. Tras la muerte de su madre, la princesa heredera Marta, en 1954, asumió durante años el papel de primera dama de Noruega junto a su padre, el rey Olav V. Una labor que desempeñó con discreción y compromiso y que la convirtió en una figura muy querida dentro y fuera de Palacio.
Su última aparición pública estuvo marcada precisamente por la despedida de su hermano. El pasado 9 de septiembre acudió al solemne funeral de Harald en Oslo, en una ceremonia que reunió a la familia real noruega y a representantes de numerosas casas reales europeas. Su presencia, pese a su delicado estado de salud, hizo todavía más emotiva una jornada que puso fin al reinado de Harald V. La princesa había atravesado además varios problemas de salud durante los últimos meses y había permanecido hospitalizada durante un largo periodo debido a complicaciones médicas. A pesar de ello, continuó manteniendo un vínculo estrecho con la institución y con distintas causas sociales.
"Fue muy leal y siempre desempeñó sus funciones con compromiso"
Como señal de duelo, Haakon VIII ha decretado que las banderas ondeen a media asta en el balcón del Palacio este viernes y el día del funeral. "A lo largo de su larga vida, la princesa Astrid representó a la Casa Real con calidez y dedicación. A los 22 años tuvo que asumir el papel de primera dama tras el fallecimiento de mi abuela, la princesa heredera Märtha. En su labor, la princesa Astrid siempre demostró especial interés por el cuidado y la inclusión de los más vulnerables de la sociedad. Fue muy leal y siempre desempeñó sus funciones con compromiso, presencia y un espíritu contagioso. La tía Astrid fue un gran apoyo para el rey Harald y para el resto de la familia. Aprendimos mucho de ella y nunca tuvo miedo de expresar su opinión. Su fallecimiento es una gran pérdida para nosotros. La echaremos mucho de menos. Mi familia y yo enviamos nuestras más sentidas condolencias a los amigos más cercanos de la tía Astrid", dijo el rey Haakon.
Se casó con un divorciado y perdió su derecho al trono
La princesa Astrid que se casó en 1961 con el medallista olímpico Johan Martin Ferner, quien estaba divorciado de Ingeborg Hesselberg-Meyer, lo que la hizo perder el tratamiento de alteza real y el derecho a sucesión al trono. Tuvieron cinco hijos y siete nietos. Tras hacerse pública su muerte, la familia directa de la princesa Astrid ha declarado: "Querida madre, querida princesa Astrid: Gracias por ser la mejor madre que pudimos tener. A lo largo de tu vida, estuviste ahí para nosotros con amor y sabiduría y buen humor. Estuviste presente para el abuelo, el rey Olav, y el tío, el rey Harald, siempre presente, leal y dedicada. Y además, para aquellos que necesitaban un poco más de atención, siempre mostraste un cariño sincero. En nuestro dolor, nos unimos en gratitud. Gracias por todos los buenos recuerdos. Siempre tendrás un lugar especial en nuestros corazones. Tus hijos Catherine, Benedijge, Alexander, Elisabeth y Carl-Chrisitan Ferner.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario