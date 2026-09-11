Murió la princesa Astrid de Noruega, dos días después del funeral de su hermano Harald

La princesa Astrid de Noruega

"Fue muy leal y siempre desempeñó sus funciones con compromiso"

Como señal de duelo, Haakon VIII ha decretado que las banderas ondeen a media asta en el balcón del Palacio este viernes y el día del funeral. "A lo largo de su larga vida, la princesa Astrid representó a la Casa Real con calidez y dedicación. A los 22 años tuvo que asumir el papel de primera dama tras el fallecimiento de mi abuela, la princesa heredera Märtha. En su labor, la princesa Astrid siempre demostró especial interés por el cuidado y la inclusión de los más vulnerables de la sociedad. Fue muy leal y siempre desempeñó sus funciones con compromiso, presencia y un espíritu contagioso. La tía Astrid fue un gran apoyo para el rey Harald y para el resto de la familia. Aprendimos mucho de ella y nunca tuvo miedo de expresar su opinión. Su fallecimiento es una gran pérdida para nosotros. La echaremos mucho de menos. Mi familia y yo enviamos nuestras más sentidas condolencias a los amigos más cercanos de la tía Astrid", dijo el rey Haakon.