Premios Princesa de Asturias: alerta por la suplantación de identidad en las invitaciones
La Fundación que organiza la entrega del galardón emitió un comunicado de urgencia luego de que se detectaran casos de fraude digital.
La Fundación Princesa de Asturias emitió un comunicado de urgencia para alertar sobre casos de fraude digital relacionado a las invitaciones para asistir a la ceremonia de entrega de los premios, que contarán con la presencia de la familia real de España.
La maniobra fraudulenta, que es investigada por la Justicia de España desde hace algunos meses, consiste en el envío de entradas falsas para la ceremonia central, suplantando identidades.
De acuerdo con el comunicado, se detectaron “perfiles falsos y comunicaciones fraudulentas en redes sociales, que usurpan la identidad de la Fundación Princesa de Asturias y de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, para realizar proposiciones de carácter económico y/o recaudar dinero”.
En ese sentido, desde la Fundación Princesa de Asturias advirtieron que “no dispone de programas de ayuda económica, subvención de proyectos, sorteos u otros mecanismos de naturaleza monetaria, destinados a ciudadanos particulares”.
De igual modo, indicaron que la Princesa Leonor de Borbón y Ortiz “no solicita, ofrece o gestiona aportaciones económicas bajo circunstancia alguna a través de esta Fundación”.
Ante los casos de fraude, alertaron que cualquier mensaje o perfil que afirme lo contrario carece de legitimidad y que solamente se publicará información verás a través de los canales oficiales de la Fundación Princesa de Asturias y de la Casa de Su Majestad el Rey.
Tras el alerta, solicitaron a los ciudadanos poner en conocimiento a la Justicia sobre hechos de fraude relacionados al evento.
“La Fundación lamenta las posibles molestias y daños generados en su nombre a través de estas prácticas delictivas”, cierra el comunicado.
Los premios se llevarán a cabo el 23 de octubre en el Teatro Campoamor. Dentro de las distinciones para este año, se encuentran figuras como la cantautora Patti Smith en el área de Artes, el deportista argentino Lionel Messi y la productora de animación Studio Ghibli en el rubro de Comunicación y Humanidades.
En el ámbito científico y de cooperación, se destacan a los investigadores David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, junto a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard. La nómina se completa con el historiador Timothy Garton Ash en Ciencias Sociales, Christian Koch en Concordia y el autor británico Julian Barnes en la categoría de Letras.
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