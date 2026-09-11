Premios Princesa de Asturias: alerta por la suplantación de identidad en las invitaciones

Ante los casos de fraude, alertaron que cualquier mensaje o perfil que afirme lo contrario carece de legitimidad y que solamente se publicará información verás a través de los canales oficiales de la Fundación Princesa de Asturias y de la Casa de Su Majestad el Rey.

Tras el alerta, solicitaron a los ciudadanos poner en conocimiento a la Justicia sobre hechos de fraude relacionados al evento.

“La Fundación lamenta las posibles molestias y daños generados en su nombre a través de estas prácticas delictivas”, cierra el comunicado.

Los premios se llevarán a cabo el 23 de octubre en el Teatro Campoamor. Dentro de las distinciones para este año, se encuentran figuras como la cantautora Patti Smith en el área de Artes, el deportista argentino Lionel Messi y la productora de animación Studio Ghibli en el rubro de Comunicación y Humanidades.

En el ámbito científico y de cooperación, se destacan a los investigadores David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, junto a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard. La nómina se completa con el historiador Timothy Garton Ash en Ciencias Sociales, Christian Koch en Concordia y el autor británico Julian Barnes en la categoría de Letras.