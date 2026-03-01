Nahuel Gallo y un calvario de 448 días por intentar visitar a su familia: el drama del gendarme en Venezuela

Ante el aislamiento total, los familiares de los presos adoptaron una desesperada metodología de comunicación. Casi todas las noches, madres, esposas e hijas se acercaban a una colina cercana al penal, protegida por la maleza, para intentar entablar un diálogo a ciegas.

A través de gritos en la oscuridad, las familias lograban informarles a los reclusos sobre el avance político en el país y escuchar sus demandas de justicia y liberación masiva.

En medio de este escenario, Nahuel Gallo debió suspender una reciente huelga de hambre –iniciada para exigir su liberación tras ser excluido de una Ley de Amnistía– como única condición impuesta por los custodios para permitirle realizar una llamada telefónica a su mujer tras 445 días de silencio. Un reflejo contundente de las atrocidades del sistema penitenciario bajo el régimen chavista.