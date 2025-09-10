Nepal: la esposa de un ex primer ministro murió en medio de las protestas

Según confirmaron distintos medios internacionales como The Washington Post, Times of India y El País, el hecho se produjo en el marco de las protestas masivas que estallaron tras la polémica decisión del gobierno de bloquear el acceso a redes sociales. Lo que comenzó como un reclamo juvenil contra lo que consideraron un ataque directo a la libertad de expresión, escaló rápidamente en disturbios con enfrentamientos, ataques a edificios públicos y escenas de caos en la capital.