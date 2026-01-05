Nicolás Maduro se declaró "no culpable" ante la justicia de Estados Unidos: ya fue trasladado a la cárcel

La fiscal general Pamela Bondi aseguró que la operación demandó meses de planificación y se desarrolló bajo el marco legal de Estados Unidos, como parte de una investigación criminal en curso por narcotráfico y delitos conexos.

En paralelo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el objetivo estratégico de Washington es que empresas estadounidenses retomen la explotación del petróleo venezolano, una declaración que sumó un fuerte componente político al desarrollo del caso.

Video: así trasladaron a Nicolás Maduro y su esposa a la primera audiencia en Nueva York

Tres días después de su captura y posterior detención en territorio estadounidense, Nicolás Maduro fue trasladado este lunes en helicóptero hacia Manhattan para comparecer por primera vez ante la Justicia de Estados Unidos. El presidente de Venezuela y su esposa, la diputada Cilia Flores, llegaron al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York en medio de un despliegue de seguridad sin precedentes, que incluyó custodia aérea y un amplio operativo terrestre en las inmediaciones del edificio judicial.

La audiencia está prevista para las 14 horas de Argentina y estará a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein, magistrado de larga trayectoria que quedó a cargo del expediente. En esta primera instancia procesal, se espera que se les informen formalmente los cargos, se definan las condiciones de la detención y se designen los abogados defensores que representarán a la pareja durante el proceso judicial.

Según trascendió en medios estadounidenses, ambos podrían permanecer detenidos sin derecho a fianza mientras avanza la causa. El expediente judicial se centra en acusaciones de extrema gravedad, entre ellas cargos por “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico internacional de drogas. Se trata de una causa que lleva años en instrucción y que cobró una dimensión inédita tras la operación militar llevada a cabo el sábado por fuerzas estadounidenses en Caracas, donde Maduro fue detenido durante la madrugada y posteriormente trasladado fuera del país.

maduro traslado