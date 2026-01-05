Nicolás Maduro se declaró "no culpable" ante la justicia de Estados Unidos: ya fue trasladado a la cárcel
"Soy un hombre decente", declaró el mandatario venezolano ante el tribunal federal de Nueva York, que permanece detenido junto a su esposa Cilia Flores.
Nicolás Maduro se declaró "no culpable" ante la justicia federal de Estados Unidos en su primera comparecencia judicial en Nueva York, junto a su esposa Cilia Flores, también imputada en la causa por narcotráfico. El juez fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo y ambos permanecerán detenidos sin derecho a fianza mientras avanza el proceso.
La audiencia se realizó este lunes en el tribunal federal de Manhattan, bajo la conducción del juez Alvin K. Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York. Maduro fue trasladado en helicóptero hasta la sede judicial y, al tomar la palabra, afirmó ser "un hombre decente" y sostuvo: "Soy el presidente de Venezuela".
El líder venezolano llegó acompañado por Flores, ambos enfrentan acusaciones por presunto apoyo logístico y financiero a la organización criminal dedicada al narcotráfico, con supuestos vínculos con grupos que Washington considera terroristas. Motivo por el que permanecen alojados desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.
La presentación judicial se produjo luego de una operación realizada en Caracas que derivó en la captura de Maduro y en acciones militares sobre territorio venezolano, con un número de víctimas fatales aún no confirmado, aunque fuentes oficiales mencionaron al menos 40 muertos.
Durante la audiencia inicial, el tribunal avanzó con la lectura formal de las acusaciones, la confirmación de identidades y la definición de las primeras medidas procesales.
La fiscal general Pamela Bondi aseguró que la operación demandó meses de planificación y se desarrolló bajo el marco legal de Estados Unidos, como parte de una investigación criminal en curso por narcotráfico y delitos conexos.
En paralelo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el objetivo estratégico de Washington es que empresas estadounidenses retomen la explotación del petróleo venezolano, una declaración que sumó un fuerte componente político al desarrollo del caso.
Video: así trasladaron a Nicolás Maduro y su esposa a la primera audiencia en Nueva York
Tres días después de su captura y posterior detención en territorio estadounidense, Nicolás Maduro fue trasladado este lunes en helicóptero hacia Manhattan para comparecer por primera vez ante la Justicia de Estados Unidos. El presidente de Venezuela y su esposa, la diputada Cilia Flores, llegaron al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York en medio de un despliegue de seguridad sin precedentes, que incluyó custodia aérea y un amplio operativo terrestre en las inmediaciones del edificio judicial.
La audiencia está prevista para las 14 horas de Argentina y estará a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein, magistrado de larga trayectoria que quedó a cargo del expediente. En esta primera instancia procesal, se espera que se les informen formalmente los cargos, se definan las condiciones de la detención y se designen los abogados defensores que representarán a la pareja durante el proceso judicial.
Según trascendió en medios estadounidenses, ambos podrían permanecer detenidos sin derecho a fianza mientras avanza la causa. El expediente judicial se centra en acusaciones de extrema gravedad, entre ellas cargos por “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico internacional de drogas. Se trata de una causa que lleva años en instrucción y que cobró una dimensión inédita tras la operación militar llevada a cabo el sábado por fuerzas estadounidenses en Caracas, donde Maduro fue detenido durante la madrugada y posteriormente trasladado fuera del país.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario