Noruega: sentenciaron al hijo de la princesa heredera a cuatro años de prisión

Al momento de conocerse el veredicto, Høiby siguió la audiencia mediante videoconferencia debido a problemas de salud que no fueron detallados oficialmente. El acusado permanece detenido de manera preventiva desde febrero y continuará privado de la libertad mientras se resuelven los pasos judiciales posteriores.

Durante el juicio, desarrollado entre febrero y marzo, la fiscalía había solicitado una condena considerablemente más alta. Los fiscales reclamaron siete años y siete meses de prisión al considerar acreditados múltiples delitos graves. Por su parte, la defensa intentó desacreditar las acusaciones vinculadas a los abusos sexuales y pidió una pena menor centrada únicamente en aquellos hechos que su cliente había reconocido.

Tras conocerse la sentencia, los abogados del condenado adelantaron que estudian la posibilidad de presentar una apelación. Según argumentaron, Høiby nunca admitió los delitos sexuales por los que finalmente fue condenado y consideran que existen elementos para cuestionar parte del fallo.

Marius Borg 1

Desde el Ministerio Público destacaron la importancia institucional de la resolución. Los fiscales remarcaron que la decisión judicial demuestra que la condición social, la notoriedad pública o los vínculos familiares no representan privilegios frente a la ley, una cuestión especialmente sensible debido al impacto mediático del caso.

A lo largo de la investigación, Høiby sí reconoció otros delitos. Entre ellos admitió haber protagonizado amenazas, agresiones físicas y episodios vinculados al transporte de marihuana. Estas confesiones formaron parte de las pruebas evaluadas durante el juicio. En sus declaraciones ante el tribunal, el hijo mayor de Mette-Marit también habló sobre su vida personal y los problemas que atravesó desde muy joven.

Según explicó, la exposición pública permanente desde la infancia influyó negativamente en su desarrollo y derivó en problemas de consumo de alcohol y drogas, además de una constante necesidad de validación y reconocimiento. La condena representa uno de los episodios más delicados que ha enfrentado la monarquía noruega en tiempos recientes. Aunque Høiby no integra oficialmente la Casa Real, su relación con la princesa heredera mantuvo el caso bajo una enorme atención pública desde el inicio de la investigación.