Nueva York en pánico por disparos en pleno Times Square: el video del momento
El hecho ocurrió en la tarde de este jueves y habrían intervenido al menos dos personas, una de las cuales, de 18 años, fue detenida por la policía local.
El pánico dominó a miles de personas que en la tarde de este jueves circulaban por las calles de Times Square, en pleno centro de Nueva York, cuando se escucharon varios disparos de armas de fuego que aterrorizaron a transeúntes.
El hecho se produjo apenas horas después del multitudinario desfile que se llevó a cabo en esa misma zona para celebrar el título obtenido por los New York Knicks en el campeonato de básquet organizado por la NBA.
El inesperado incidente provocó que centenares de personas comenzaran a correr sin rumbo y desesperadamente tras los estallidos, en una ciudad y un país que no termina de habituarse a los ataques indiscriminados contra su población, sea en sitios cerrados o lugares abiertos.
El evento por el título del equipo de básquet loca había movilizado a más de 10.000 agentes del Departamento de Policía de Nueva York para resguardar la seguridad en el sur de Manhattan, y en ese marco se detuvo a un joven de 18 años, presunto autor de los disparos junto a un cómplice que permanece prófugo, según puedo observarse en imágenes captadas por cámaras de seguridad.
En ella se ve cómo al menos dos personas vestidas de negro irrumpen en la intersección y extraen armas de fuego para realizar varios disparos y luego huir, aunque uno de ellos fue capturado, según indicaron fuentes policiales.
La balacera ocurrió cerca de las 15.40 (hora local) de este jueves en la intersección de West 44th Street y Seventh Avenue, un punto habitualmente abarrotado de gente y en el que fanáticos del fútbol de todo el mundo suelen reunirse desde que se inició el Mundial.
No bien no se informó sobre víctimas fatales de la balacera, el Departamento de Bomberos de Nueva York trasladó a una persona a un nosocomio cercano, aunque no ofreció detalles sobre su estado de salud ni sobre la naturaleza de su condición.
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