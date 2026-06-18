Nueva York en pánico por disparos en pleno Times Square: el video del momento

En ella se ve cómo al menos dos personas vestidas de negro irrumpen en la intersección y extraen armas de fuego para realizar varios disparos y luego huir, aunque uno de ellos fue capturado, según indicaron fuentes policiales.

La balacera ocurrió cerca de las 15.40 (hora local) de este jueves en la intersección de West 44th Street y Seventh Avenue, un punto habitualmente abarrotado de gente y en el que fanáticos del fútbol de todo el mundo suelen reunirse desde que se inició el Mundial.

No bien no se informó sobre víctimas fatales de la balacera, el Departamento de Bomberos de Nueva York trasladó a una persona a un nosocomio cercano, aunque no ofreció detalles sobre su estado de salud ni sobre la naturaleza de su condición.